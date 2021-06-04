Презентация плаката, возведение стадиона и гарантии безопасности: как проходит подготовка к ЧМ-2021 по пляжному футболу

Россия гарантирует, что чемпионат мира 2021 года по пляжному футболу будет безопасным для всех его участников. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель генерального директора оргкомитета Илья Володарский. По его словам, на турнире будут действовать несколько чистых зон, а введение полного «пузыря» на данный момент не планируется. Функционер также рассказал об этапах подготовки к соревнованиям, принципе реализации билетов и дизайне официального плаката.

Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года представили официальный плакат турнира. Торжественное мероприятие состоялось на фестивальной площади в «Лужниках». Самое престижное соревнование среди мужских национальных сборных в этом виде спорта впервые пройдёт в Москве с 19 по 29 августа. Его участниками станут 16 сильнейших команд со всей планеты.

По словам организаторов, плакат был вдохновлён достопримечательностями Москвы. Он был создан группой художников на полотне размером практически с футбольное поле, а весь процесс занял пять дней. На осуществление масштабной идеи ушло 150 литров краски. Первый заместитель генерального директора оргкомитета Илья Володарский рассказал о символике работы.

«Здесь храм Василия Блаженного, сама магия пляжного футбола, яркие краски, эмоциональная атмосфера турнира. На плакате изображён футболист, прыгающий в воздух. Жар-птица — это наш символ, талисман турнира. Мяч, который представлен в виде золотого яблока и ассоциируется с русскими народными сказками, символизирует силу и молодость», — заявил Володарский в беседе с RT.

О том, что Москва примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, было объявлено два года назад на заседании совета ФИФА в Шанхае. Сообщалось, что при выборе страны—хозяйки немаловажную роль сыграл самый большой бюджет из представленных заявок, а также успешный с точки зрения организации мундиаль 2018 года.

В настоящий момент подготовка к турниру идёт полным ходом. Например, в ближайшее время планируется возведение игровой площадки, монтаж сборно-разборного стадиона, который будет вмещать 5 тыс. зрителей.

Пандемия внесла свои коррективы как в процесс подготовки, так и в сами соревнования. Так, отборочные соревнования не удалось провести в изначально запланированные сроки.

«Существует регламент ФИФА с ковидными ограничениями. На сегодняшний день отборочные соревнования проведены везде, за исключением Европы и Южной Америки. 8 июля в Москве состоится официальная жеребьёвка турнира, на которой команды будут распределены по группам», — добавил Володарский.

А организаторам приходится учитывают сложившуюся ситуацию с действующими в Москве мерами безопасности. Предполагается, что на чемпионате мира будут действовать специальные зоны для его гостей, призванные минимизировать риск распространения COVID-19.

«Естественно, будут приняты все меры безопасности. Россия дала государственные гарантии на проведение турнира, часть которых напрямую связаны с безопасностью. На сегодняшний день, согласно регламенту ФИФА и разработанной концепции, мы планируем адаптированный «пузырь», который представляет собой чистые зоны для спортсменов и аккредитованных сотрудников. С учётом тренировочных мероприятий турнир пройдёт в течение двух недель. Полный «пузырь» мы будем вводить, если получим соответствующие указания. Тесты будет необходимо сдавать каждые 72 часа», — рассказал организатор.

Организационный комитет планирует проводить мероприятия для продвижения соревнований. Кроме плаката и мяча будет представлена официальная песня, работа над которой ведётся в настоящий момент. Есть вероятность, что её исполнит кто-то из известных российских артистов. Существует план и других развлекательных мероприятий, приуроченных к чемпионату мира, однако их формат и масштаб зависит от того, как быстро будут сниматься ограничительные меры.

После официальной жеребьёвки болельщики смогут подать заявку на билеты в порядке живой очереди. Но из-за пандемии заполняемость стадиона возможна только на 50%.

«На сегодняшний день вместимость стадиона составляет пять тысяч посадочных мест, но из-за действующих ограничений по допуску зрителей на трибуны мы оцениваем её в две с половиной тысячи мест. Цена на билеты в среднем будет соответствовать стоимости билета в кино в Москве. В зависимости от стадии турнира и игровой сессии цена будет повышаться», — заключил Володарский.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится каждые два года под эгидой ФИФА. Его история началась в 1995-м на пляжах Рио-де-Жанейро, а победителем первого и пяти последующих турниров стала сборная Бразилии. Триумфатором 2019 года стала Португалия, россияне же заняли третье место. Всего на счету сборной России два чемпионства — 2011 и 2013 годов.