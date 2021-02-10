Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на февральский сбор

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу определился с составом на февральский тренировочный сбор.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в команду вызваны 18 игроков:

Максим Чужков, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Владислав Жариков (все — «Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный, Фёдор Земсков, Андрей Новиков, Остап Фёдоров, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Павел Баженов, Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Андрей Котенев (все — «Спартак»), Николай Крышанов («МТ-Групп»), Виктор Крышанов («Лекс»).

Сбор пройдёт с 15-го по 20-е февраля в Новогорске.

Ранее двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий объявил о завершении карьеры.