Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на февральский сбор

Короткая ссылка
Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу определился с составом на февральский тренировочный сбор.
Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на февральский сбор
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в команду вызваны 18 игроков:

Максим Чужков, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Владислав Жариков (все — «Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный, Фёдор Земсков, Андрей Новиков, Остап Фёдоров, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Павел Баженов, Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Андрей Котенев (все — «Спартак»), Николай Крышанов («МТ-Групп»), Виктор Крышанов («Лекс»).

Сбор пройдёт с 15-го по 20-е февраля в Новогорске.

Ранее двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить