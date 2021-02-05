Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Андрей Бухлицкий сообщил, что завершил карьеру.

«Вижу себя в этом году чемпионом мира вместе с коллективом, но в качестве тренера. Я наигрался. Когда выступил на Кубке России, понял, что могу. Я восстановился, но… И огонь, наверное, пропал, или футбол поменялся. Как-то всё топчется на одном месте», — цитирует Бухлицкого BSRussia со ссылкой на Sports.ru.

Вместе со сборной России Бухлицкий становился чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. Он также дважды выигрывал Кубок Европы и четыре раза побеждал в Евролиге.

Ранее сообщалось, что Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу.