Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий объявил о завершении карьеры

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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Андрей Бухлицкий сообщил, что завершил карьеру.
Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий объявил о завершении карьеры
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Вижу себя в этом году чемпионом мира вместе с коллективом, но в качестве тренера. Я наигрался. Когда выступил на Кубке России, понял, что могу. Я восстановился, но… И огонь, наверное, пропал, или футбол поменялся. Как-то всё топчется на одном месте», — цитирует Бухлицкого BSRussia со ссылкой на Sports.ru. 

Вместе со сборной России Бухлицкий становился чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. Он также дважды выигрывал Кубок Европы и четыре раза побеждал в Евролиге.

Ранее сообщалось, что Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу.

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