Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий перевёл вратарю сборной России по пляжному футболу Андрею Бухлицкому 3 млн рублей на лечение ноги.

У Бухлицкого был риск ампутации ноги из-за заражения после травмы.

«Вася очень помог мне починить ногу. У меня тупик был, стена. Жена предложила позвонить Васе — а что ещё делать-то? Я никогда у него не спрашивал. Просто позвонил и сказал как есть. Что вот такая ситуация: можешь помочь или нет? И всё», — цитирует вратаря Sports.ru.

На данный момент Василий Березуцкий входит в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий останется в ЦСКА.