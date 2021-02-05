Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу

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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий перевёл вратарю сборной России по пляжному футболу Андрею Бухлицкому 3 млн рублей на лечение ноги.
Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

У Бухлицкого был риск ампутации ноги из-за заражения после травмы.

«Вася очень помог мне починить ногу. У меня тупик был, стена. Жена предложила позвонить Васе — а что ещё делать-то? Я никогда у него не спрашивал. Просто позвонил и сказал как есть. Что вот такая ситуация: можешь помочь или нет? И всё», — цитирует вратаря Sports.ru.

На данный момент Василий Березуцкий входит в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий останется в ЦСКА.

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