Березуцкий перевёл 3 млн рублей на лечение вратарю сборной России по пляжному футболу
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
У Бухлицкого был риск ампутации ноги из-за заражения после травмы.
«Вася очень помог мне починить ногу. У меня тупик был, стена. Жена предложила позвонить Васе — а что ещё делать-то? Я никогда у него не спрашивал. Просто позвонил и сказал как есть. Что вот такая ситуация: можешь помочь или нет? И всё», — цитирует вратаря Sports.ru.
На данный момент Василий Березуцкий входит в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий останется в ЦСКА.