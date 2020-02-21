«Сломал пару диванов, пытаясь пробить через себя»: Земсков о страсти к «ножницам», схожести с Мюллером и учёбе с Дзюбой

Лучший бомбардир пляжной сборной России по футболу на ЧМ в Парагвае Фёдор Земсков в интервью RT признался, что страсть к ударам через себя у него появилась после просмотра одного из матчей Лиги чемпионов. Он заявил, что хотел бы забить за национальную команду не менее 100 мячей, сравнил себя с Томасом Мюллером, назвал Лионеля Месси лучшим в мире и рассказал о совместной учёбе вместе с Артёмом Дзюбой и Александром Коломейцевым.

— Вы дебютировали в сборной России только в 30 лет. Даже по меркам пляжного футбола это солидный возраст…

— Действительно поздно, но так сложилось. Всё-таки в России до недавних пор пляжный футбол не был тем видом спорта, которым занимаются с детства. Многие пробуют себя в большом футболе, а в «пляжке» оказываются ближе к 25. Что касается меня, то раньше приходилось совмещать спорт с работой, приоритеты были расставлены несколько иначе. А когда попал в «Спартак», понял, что всё неплохо получается. Потихоньку начал прогрессировать, и главный тренер сборной Михаил Лихачёв обратил на меня внимание.

— Спустя год с небольшим после дебюта в сборной вы стали лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ.

— Моё успешное выступление во многом связано с тем, что я обрёл своё место в четвёрке. Уже второй год играю в сборной с одними и теми же партнёрами — Алексеем Макаровым, Антоном Шкариным и Андреем Новиковым. Это моя дрим-тим. Спросили бы, кого я хотел видеть вместо них в четвёрке, отказался бы от любого бразильца, потому что знаю, чего ждать от ребят. Мои голы — заслуга не столько моя, сколько нашего квартета. Просто я играл на острие и забивал.

— В пляжном футболе постоянно обсуждают судейство, и ЧМ не стал исключением. Уровень работы арбитров был настолько низок?

— Вид спорта стремятся развивать по всему миру. Это касается, в том числе судей. Можно было далеко не ходить и взять три-четыре бригады из России, уровень арбитража был бы несоизмеримо выше. А так получилось, что люди не знали простейших правил. К тому же BSWW требует от судей давать свистки при минимальных касаниях. Я этого не понимаю.

— VAR способен помочь пляжному футболу?

— Это скорее философский вопрос. Конечно, система помогает исправить судейские ошибки, но её введение у нас в ближайшее время нереально. Это дорого, непрактично и неосуществимо для нашего вида спорта. Боюсь, это просто не будет окупаться.

Земсков о своём появлении в сборной России

— После чемпионата мира есть ощущение, что уровень сборных растёт?

— Сложно сказать, ведь я в национальной команде второй год. Но скорее да. На примере ОАЭ и Сенегала, с которыми мы сражались, было хорошо заметно.

— Куда вообще двигается пляжный футбол, на ваш взгляд?

— Думаю, в нашем виде спорта пытаются создать из некоторых футболистов бренды. Речь, например, о Габриэле Гори, Сантосе Джордане Алехандре, который в прошлом году играл у нас в «Спартаке», Озу Морейре. Это люди, которых пытаются всячески продвигать, хотя я не умаляю их футбольных достоинств. Возьмём «Золотой мяч» по итогам турнира. Его получил как раз Морейра, хотя матч за бронзу с Россией он провёл крайне неудачно, а в полуфинале с Португалией не забил важный послематчевый пенальти. То есть в BSWW пытаются создать своих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Не боитесь, что сами станете таким «брендом»?

— Нет, думаю, в BSWW прекрасно знают, сколько мне лет. Послом от России сейчас является Борис Никоноров. Думаю, он отлично справляется со своей задачей в качестве медийной персоны помимо того, что является прекрасным футболистом.

— Можно сказать, что «бренд» делают из вратаря сборной России Максима Чужкова? Ведь ему в преддверии ЧМ дали «Золотой мяч» как лучшему голкиперу мира.

— Он трижды номинировался на эту награду и, на мой взгляд, во всех случаях заслуживал её. В 2017-м и 2018-м он «вытаскивал» большую часть турниров как в составе сборной, так и в составе клуба.

— Вы забили 56 мячей в 47 матчах за сборную. К какому рубежу стремитесь?

— Цифра 100 улыбается мне в данный момент. Почему бы нет? Также мне нравится, что количество мячей за сборную у меня больше, чем число матчей. Будет здорово продолжать двигаться по такому графику и в дальнейшем.

— Перед началом чемпионата мира могли предположить, что сможете отличиться десять раз?

— Почему нет? Всё же шесть матчей — это достаточно много. К тому же нас ждали встречи со сборными ОАЭ и Сенегала, как мне казалось тогда, не самыми сильными.

— Вы являетесь одним из главных мастеров сборной по ударам через себя. Как научились этому?

— В детстве занимался акробатикой. Вспоминаю, как будучи мальчиком, записывал на кассеты «Дневник Лиги чемпионов», поскольку он шёл довольно поздно. И в одном из матчей футболист «Фиорентины» забил какой-то космический мяч через себя. Просто кайфовал от этого гола и сломал дома пару диванов, стараясь пробить так же. Тогда и родилась любовь к кульбитам. А потом пришёл в «пляжку» и понял, что здесь вполне можно так бить, и это не пижонство, а эффективный приём.

— Координация у вас с детства была настолько хорошей?

— Наверное. Папа у меня тоже был очень спортивным и играл со мной во что угодно. Он занимался буквально всем и приветствовал мои увлечения акробатикой. Конечно, это принесло свои плоды. Ловкость была заложена с детства. Хотя, на мой взгляд, удару через себя может научиться любой человек, примеров хватает.

— Когда переходили в пляжный футбол, насколько тяжело давалась адаптация к этому виду спорта, например, к непредсказуемым отскокам мяча?

— Начинал с чемпионата Московской области, где через себя особо не били. Голкипер просто кидал мяч мне в голову, а я кивал в сторону ворот. Что касается отскоков, они до сих пор остаются для меня проблемой.

Коренастым игрокам с низким центром тяжести проще приходится. Мне же комфортнее, когда снаряд долетает до меня по воздуху. Дриблинг и обработка мяча внизу — немного не моё.

— Почему в мини-футболе и «пляжке» дела у России идут настолько хорошо в отличие от футбола большого?

— Скорее дело в мине-футболе. Он и в 90-е годы XX века в стране был на шикарном уровне. А пляжный во многом начинал своё развитие с оглядкой на него. Хотя физические упражнения и командные взаимодействия в своё время привнёс Николай Писарев из большого футбола. А из мини-футбола пришла тактика и розыгрыш стандартов. Так образовалась физически и тактически подготовленная сборная России, которая выиграла всё, что можно.

— Как вообще вы добрались до пляжного футбола? Начинали ведь в большом футболе вратарём.

— В какой-то момент завершил карьеру, хотя до сих пор считаю, что мог поступить по-другому. С другой стороны, останься я, и не было бы всех успехов в «пляжке». Когда закончил, друзья из родного Королёва позвали поиграть за любительскую команду по пляжному футболу. Но стоять на воротах там мне было дико скучно, и я решил попробовать себя в атаке. Потом узнали, что в Мытищах будет проходить чемпионат Московской области, съездили туда, всё получилось. Так образовался клуб «Элмонт», который в настоящий момент выступает в Суперлиге.

— Помните, какая первая зарплата была у вас в пляжном футболе?

— В «Элмонте» были премиальные. А первая зарплата, когда я попал в Суперлигу, составила 25 тысяч рублей в месяц.

— Как серьёзно относиться к делу, когда платят такие деньги?

— Всё дело в профессионализме. Я знаю массу талантливых ребят, которые заканчивали карьеру в 25. Хотя я сам так завязал с большим футболом из страха остаться в нищете, если вдруг не получится. Но можно спокойно совмещать спорт и работу. В пляжном футболе таких примеров много. Возьмём того же Дарио Рамачотти, который забил нам три мяча в полуфинале ЧМ. Он говорил, что ушёл в бизнес, а когда появилась возможность ещё раз съездить на чемпионат мира, вернулся. Но понятно, что все топовые футболисты имеют хорошие контракты, кому-то доплачивают национальные федерации, кто-то живёт за счёт клубов.

Земсков о зарпалатах в пляжном футболе и завершении карьеры

— Сколько времени занимают тренировки?

— Чаще всего они длятся циклами. Тренируемся пять-шесть дней в неделю. Нужно понимать, что песок — субстанция тяжёлая, и от него можно очень быстро устать, если заниматься без выходных. А в этом году было много турниров со сборной, дома не появлялись практически четыре месяца.

— Не кажется ли вам несправедливым, что зарплаты в большом и пляжном футболе настолько разнятся?

— Это почерк нашего времени. Большой футбол просто популярнее. На него есть спрос, а спрос рождает предложение. Мне куда обиднее, что миллионерами становятся люди, которые ничего не умеют и просто обезьянничают в YouTube. При этом врачи и пожарные вынуждены сводить концы с концами.

— Есть ощущение, что популярность пляжного футбола в стране растёт? Может вас стали больше узнавать на улицах после ЧМ?

— Я не Артём Дзюба, про которого после каждого матча пишут огромное количество статей. После возвращения из Парагвая меня узнавали единицы. Понятно, что приходят смс от друзей и старых знакомых. Но популярность всё же однозначно растёт. В этом плане серьёзный толчок дал квалификационный турнир ЧМ, который проходил летом 2019-го в Москве. Его активно освещали СМИ, на матчи приходило много народу. Поэтому руководство отечественного пляжного футбола и сами игроки возлагают большие надежды на домашний чемпионат мира в 2021 году. Он точно даст импульс развитию вида спорта.

— Что для вас большой футбол на данном этапе?

— За «Спартак» болел ещё в детстве, мне очень нравилась команда Олега Романцева. Когда всё это развалилось и рухнуло, эмоции чуть остыли. Сейчас, можно сказать, пошла «вторая волна». Не могу назвать себя фанатом, но радуюсь, когда команда выигрывает. Вообще современный футбол — это верх мастерства. Я поражаюсь тому, что сейчас показывают на поле, даже если не брать в расчёт «инопланетян» Месси и Роналду. Люди пробегают по 12 км в среду, а в воскресенье проводят матчи национального первенства. Это можно назвать большим достижением спортивной науки в плане восстановления. Если бы я играл в большой футбол, то только в воротах. Столько бегать точно бы не смог.

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— А в пляжном футболе можно позволить себе играть даже с лишним весом…

— Да, подобное можно встретить. Есть, например, прекрасный футболист Деян Станкович, который защищает цвета сборной Швейцарии. Но он достаточно возрастной, и ему просто сложно быть абсолютно подтянутым. Тем не менее, своё дело он знает и тащит сборную и клубы, за которые играет. По-хорошему по песочку с лишним весом особенно не побегаешь. Такие игроки сами обкрадывают себя на скорость перемещений.

— За какими игроками, командами или веяниями следите?

— Многое можно почерпнуть об отношении к делу из большого футбола. Я восхищаюсь людьми, которые сохранили в себе страсть к игре, а не страсть к контракту. Яркие примеры — Садио Мане, Н’Голо Канте или мой любимец Дидье Дрогба. Эти парни настоящие профессионалы. Что касается клубных пристрастий в Европе, то их нет, я могу в зависимости от ситуации болеть как за «Барселону», так и за «Реал». Больше люблю саму игру. Конечно, сейчас сложно найти команду, которая показывает более симпатичный футбол, чем «Ливерпуль». С удовольствием смотрю Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир, от которого получаю эстетическое удовольствие.

— А как отнеслись к вручению шестого «Золотого мяча» Месси?

— Да это же просто голосование. Рад за Лионеля. Считаю его лучшим футболистом мира. Считаю, Криштиану Роналду — гений уже потому, что выжил в соперничестве с аргентинцем, сохранил за собой позицию «одного из двух». Но по способности творить игру Месси нет равных даже близко.

— Есть ли футболист, который напоминает вам себя?

— Томас Мюллер. Он очень корявый, но, тем не менее, мячи от него залетают в ворота. С ним бы себя и сравнил.

— Дружите с кем-то из футболистов?

— Денис Глушаков до сих пор очень тепло общается с игроками пляжного «Спартака». Знаю, что многие футболисты с удовольствием смотрят «пляжку». Хотя они, наверное, считают всё происходящее на площадке «детским садом». Вообще «большой» «Спартак» по возможности поддерживает нашу команду. Ребята записывали для нас мотивационные ролики, например, перед дерби с ЦСКА. Мы можем ответить тем же. Я бы с удовольствием принял участие в матче между сборными России по пляжному и большому футболу.

— Кого бы позвали на такую встречу из большого футбола?

— В роли личного оппонента взял бы Дзюбу. Мы с ним учились в одном институте в параллельных группах, и он ещё тогда обращал на себя внимание. Нет, с ним не общались, у них была своя компания с ребятами из дубля «Спартака». Но уже тогда было видно, что это открытый человек с хорошим чувством юмора. Очень рад, что у него всё сложилось. Если дальше рассуждать об этой пятёрке, то мне очень нравится отношение к делу Дениса Черышева. Мне кажется, он профессионал до мозга костей.

— Кого ещё?

— На ворота поставим Игоря Акинфеева, как раз на послематчевую серию пенальти. Александр Головин вряд ли приедет, у него во Франции дел полно, да и пляжей в Монако хватает. Хотя давайте позовём его, а он нам организует матч в Монте-Карло. Ну и последним пусть будет Андрей Тихонов, один из моих любимых футболистов. Он отлично сыграет за счёт выбора позиции. К тому же он тоже выступал за «Спартак», а главное, он из Королёва, как и я. Следил за его игрой с самого детства. Тихонов — единственный футболист, чей автограф у меня был.

Земсков об учёбе с Дзюбой и любимом футболисте

— Что вспоминаете о своей неудавшейся карьере в большом футболе?

— В «Нике» нас тренировал Олег Романцев. Он был консультантом. Там же работал его сын Вадим Олегович.

— В дебютный сезон в профессиональном футболе вы пересекались на поле с самим Василием Барановым.

— Прекрасно помню нашу встречу. Соперник заработал штрафной метрах в 35-40 от ворот, и к мячу подошёл как раз Василий. В тот момент подумал: «приехали». У него была «страшная пушка», он рвал сетки на воротах. С перепуга выстроил стенку из четырёх человек, а Баранов пробил куда-то в небеса.

— Кому удалось добиться наибольших успехов из тех футболистов, с которыми вы пересекались в «Локомотиве-2» и «Нике»?

— Глушаков тоже был в «Нике», но мы не пересеклись. Он ушёл оттуда, а я пришёл как раз спустя месяц после этого. С Александром Коломейцевым, который сейчас играет в «Локомотиве», вместе учились в РГУФКСМиТе на тренеров. Может, он меня помнит. Мы были самым стойкими и на первом-втором курсе ходили на все пары. Случалось и такое, что сидели вдвоём, когда были какие-то проблемы с расписанием. Были футболистами, которые действительно тянулись за знаниями. На более поздних курсах старались совмещать учёбу с тренировками, но несколько предметов были прямо очень интересными. Старался их не пропускать, как и Саня. За ним я тоже слежу и радуюсь его успехам.