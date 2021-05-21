В Лужниках прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021

В среду, 20 мая, в Лужниках прошла встреча представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года во главе с генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым.

Как сообщает пресс-служба РФС, главной темой встречи стал чемпионат мира по пляжному футболу.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые моменты подготовки к чемпионату мира, провели совещание с руководителями турнира и осмотрели место для строительства будущего стадиона.

Визит ФИФА стал первым после положительного решения Всемирного антидопингового агентства на проведение соревнований в Москве.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее был представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу — 2021 в России.