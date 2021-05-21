В Лужниках прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021
Как сообщает пресс-служба РФС, главной темой встречи стал чемпионат мира по пляжному футболу.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые моменты подготовки к чемпионату мира, провели совещание с руководителями турнира и осмотрели место для строительства будущего стадиона.
Визит ФИФА стал первым после положительного решения Всемирного антидопингового агентства на проведение соревнований в Москве.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.
Ранее был представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу — 2021 в России.