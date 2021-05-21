В Лужниках прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021

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В среду, 20 мая, в Лужниках прошла встреча представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года во главе с генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым.
В Лужниках прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021

    Как сообщает пресс-служба РФС, главной темой встречи стал чемпионат мира по пляжному футболу.

    В ходе встречи стороны обсудили ключевые моменты подготовки к чемпионату мира, провели совещание с руководителями турнира и осмотрели место для строительства будущего стадиона.

    Визит ФИФА стал первым после положительного решения Всемирного антидопингового агентства на проведение соревнований в Москве.

    Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

    Ранее был представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу — 2021 в России.

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