Демарш Салиховой, слухи о Кварацхелии и переходы Мухина и Заболотного в ЦСКА: что обсуждают после окончания сезона РПЛ

Зарема Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» после назначения на пост главного тренера команды Руя Витории. «Локомотив» на три года продлил контракты с Марко Николичем и Рифатом Жемалетдиновым. ЦСКА укрепился двумя футболистами сборной России — Антоном Заболотным и Максимом Мухиным, а агент Хвичи Кварацхелии признался, что ведёт переговоры по поводу своего клиента с итальянскими и английскими клубами. Что обсуждают после окончания сезона РПЛ — в материале RT.

Новый тренер в «Спартаке»

С момента окончания чемпионата России по футболу прошло почти две недели, однако «Спартак» продолжает уверенно удерживать лидерство в инфополе. В понедельник команда обзавелась новым главным тренером. Им, как и предполагали СМИ, стал Руй Витория. Со специалистом подписали контракт сроком на два года.

Однако этим решением остались довольны далеко не все в клубе. В частности, против приглашения 51-летнего португальца резко выступила Зарема Салихова, супруга владельца красно-белых Леонида Федуна. В знак протеста она даже объявила о выходе из совета директоров «Спартака».

«Категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности — только фонд «Спартак — детям», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Видимо, в ближайшее время команду ждёт серьёзное подстраивание под нового наставника. Пока же она обходится без потерь. Пожалуй, самым интересным трансферным слухом о москвичах стала информация о возможном отъезде в Европу Романа Зобнина якобы из-за плохого судейства в РПЛ. Сам полузащитник её опроверг, но подчеркнул, что готов попробовать свои силы в одном из ведущих национальных первенств Старого Света.

В ближайшее время это может сделать и Алекс Крал. Британская пресса сообщила, что чешский футболист провёл переговоры сразу с пятью клубами АПЛ. Его агент Кароль Кисель подтвердил, что действительно совершил поездку в Великобританию. По словам представителя Крала, больше ясности появится после окончания чемпионата Европы.

Интерес «Зенита» к Чалханоглу

В отличие от «Спартака», сильнейшую команду России — «Зенит» — болельщики и журналисты практически не обсуждают, хотя клубу 25 мая исполнилось 96 лет. А если и обсуждают, то тоже в контексте новостей о красно-белых. Так, Салиховой после ухода из совета директоров удалось больно уколоть принципиального соперника. Она заявила, что сообщения об увольнении уборщицы в «Спартаке» «собирает больше кликов», чем чемпионство петербуржцев или «снос стадиона «Локомотив».

Жёстче всего на пассаж супруги Федуна отреагировал актёр и музыкант Михаил Боярский. По его мнению, Салихова ничего не понимает в футболе. Пресс-служба «Зенита» в ответ лишь выложила в Twitter шутливый пост со словами: «Вернулись кликать». Впрочем, позже и он был удалён.

При этом чемпион пока тоже обходится без новичков. Хотя, если верить отечественным журналистам, состав команды в ближайшее время может пополнить Хакан Чалханоглу, который в завершившемся сезоне был одним из лидеров «Милана», занявшего второе место в Серии А. Турок в национальном первенстве забил четыре мяча и отдал десять результативных передач. Контракт с итальянским клубом у атакующего полузащитника истекает в конце июня, поэтому петербуржцы могут подписать его в качестве свободного агента. При этом футболист находится в самом расцвете сил — ему 27 лет, а портал Transfermarkt оценивает Хакана в €35 млн.

Также появилась информация об интересе сине-бело-голубых к вратарю сборной России Юрию Дюпину. Голкипер «Рубина» уже заявил, что от таких предложений не отказываются, и выразил готовность переехать в Санкт-Петебург, если представится подобная возможность.

«Переезд» Локомотива и работа ЦСКА на трансферном рынке

А вот из «Локомотива» после окончания сезона приходило очень много новостей. Во-первых, было не до конца понятно, останется ли в команде Марко Николич. В результате серб всё-таки подписал с клубом новый трёхлетний контракт. На аналогичный срок было продлено соглашение и с Рифатом Жемалетдиновым. А вот талантливый молодой полузащитник Максим Мухин всё-таки перешёл в ЦСКА.

Немало шума наделала и история с возможным переездом железнодорожников в «Лужники»: якобы стадион «Локомотив» в Черкизове в ближайшее время планируется снести. Но в руководстве клуба данную информацию опровергли. Председатель совета директоров Александр Плутник заверил, что новый сезон команда проведёт на старой арене. При этом он указал на ряд её существенных недостатков.

«Со стороны болельщиков был запрос о повышении уровня комфорта на стадионе. Многие недовольны тем, что у нас очень холодно. Также не очень хорошее качество массового питания на арене, поскольку мощность электричества ограничена. В самой чаше нет условий для качественного обслуживания болельщиков в силу разных обстоятельств», — цитирует функционера «Чемпионат».

Между тем другой столичный топ-клуб — ЦСКА — пока активнее всех ведёт себя на трансферном рынке. Армейцы сделали уже два подписания. Сначала они объявили о возвращении собственного воспитанника Антона Заболотного. Нападающий сборной России в завершившемся сезоне РПЛ забил девять мячей. Интересно, что на прежнем месте работы расставанием с футболистом остались не слишком довольны. По словам владельца клуба Бориса Ротенберга, Антон «самовольно ушёл из «Сочи», даже не предупредив его.

Позже ЦСКА сообщил о переходе Мухина и подписании с ним пятилетнего соглашения. Также, по информации СМИ, красно-синие близки к продлению контракта на четыре года с полузащитником Наиром Тикнизяном. Ранее сообщалось, что воспитанник армейцев должен был перейти в «Локомотив» и являлся едва ли не частью сделки по Мухину.

«Динамо» же пока не только обходится без новичков, но и осталось без президента. В пятницу на официальном сайте клуба появилась новость «об истечении срока трудового договора» с Юрием Белкиным.

Первый новичок «Рубина»

Первое приобретение уже совершил и «Рубин». Состав команды, занявшей по итогам завершившегося сезона РПЛ четвёртое место, пополнил черногорский левый вингер Сеяд Хакшабанович. По данным Transfermarkt, казанцы заплатили за него €6 млн. Большую часть карьеры полузащитник провёл в Швеции, однако в его досье есть и два матча за «Вест Хэм». По своим характеристикам спортсмен схож с Хвичей Кварацхелией. Он также обладает отличным дриблингом, может похвастать сильным ударом и хорошим пасом. В прошлом сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович в составе «Норрчёпинга» забил семь мячей и отдал 12 голевых передач.

А вот уход Кварацхелии, по всей видимости, можно считать вопросом практически решённым. На прошлой неделе отец грузина заявил, что его сын не останется в «Рубине». В клубе, похоже, удерживать игрока всеми силами не намерены. Так, главный тренер команды Леонид Слуцкий подчеркнул, что Хвича «готов к следующему шагу».

«Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России», — подчеркнул специалист.

Между тем агент спортсмена Мамука Джугели в интервью Нобелю Арустамяну сообщил об интересе к его клиенту в Италии и Англии. Сам полузащитник заявил, что готов к переезду в топ-клубы этих стран, но не собирается любой ценой покидать Россию в ближайшее время.

«Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно, уже этим летом. Так или иначе, Россия, Премьер-лига и «Рубин» навсегда в моём сердце», — отметил Кварацхелия.

Туманные перспективы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода»

Наконец, нельзя не написать о положении дел в стане новичков РПЛ — клубах «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Будущее обеих команд пока остаётся довольно туманным. Так, клуб из Самары покинули генеральный директор Евгений Калакуцкий, его заместитель Дмитрий Галямин и руководитель селекционного отдела Армен Маргарян.

«Не хотелось бы глубоко погружаться в эту тему. У клуба есть основной акционер в лице правительства Самарской области, есть видение, которое, как казалось мне, менялось, и подходы должны были измениться. И моё участие — тоже. А на деле оказалось, что мы возвращаемся к некой схеме и пути, которым шли долгие годы. Разногласия в основном по спортивным вопросам», — объяснил причины расставания Калакуцкий.

Ответственный пост недолго оставался вакантным — вскоре его занял Вадим Андреев, который ранее работал в том числе в «Спартаке».

Ещё сложнее ситуация в «Нижнем Новгороде», где, по информации «Матч ТВ», на контрактах остались всего трое футболистов. У остальных, если не брать в расчёт арендованных исполнителей, они закончатся в ближайшее время. Нет у команды и главного тренера. Роберт Евдокимов покинул коллектив в концовке прошлого сезона, и последние матчи нижегородцы провели под руководством Антона Хазова.

Впрочем, существует вероятность, что его место займёт другой молодой специалист — Александр Кержаков, который не смог спасти от вылета из ФНЛ «Томь». Более того, на прошлой неделе экс-нападающий сборной России посетил город. Впрочем, сам он призвал «не строить догадки по Instagram».

«Выложил фотографию стадиона — и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу... Ничто не поменялось с того момента, когда я давал комментарий по этой теме», — заявил тренер.