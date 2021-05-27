Три удаления и двое травмированных: футболисты «Ахмата» и «Локомотива» устроили драку в матче молодёжного первенства

Во время матча молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом» на поле произошла массовая драка. В результате два игрока московского клуба получили травмы. Конфликт разгорелся после того, как футболист грозненцев Лечи Садулаев получил вторую жёлтую карточку. По итогам потасовки ещё два его одноклубника были удалены с поля.

Молодёжное первенство России по футболу завершилось скандалом. Во время матча между «Ахматом» и «Локомотивом» на поле произошла потасовка, в которую оказались вовлечены как игроки обеих команд, так и представители судейского корпуса. В пресс-службе московского клуба заявили, что в результате драки его футболисты получили травмы.

Игра проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Это был матч 28-го тура, который при новом формате розыгрыша турнира стал последним в этом сезоне. Ни для «Ахмата», ни для «Локомотива» эта встреча не имела принципиального значения. Москвичи уже гарантировали себе пятое место, а грозненцы — шестое. Каким бы ни был результат, команды не могли претендовать на что-то другое.

Уже на шестой минуте защитник хозяев поля Турпал-Али Ибишев открыл счёт, но в дальнейшем забивали уже только игроки «Локомотива». До перерыва это сделали Тимур Касимов, Алексей Ларин и Иван Котельников. Во втором тайме Касимов оформил дубль, а Матвей Першин реализовал пенальти на 83-й минуте, установив окончательный счёт — 5:1 в пользу железнодорожников.

После этого главный судья матча Максим Чембулатов показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву за неспортивное поведение и удалил его с поля. Это решение спровоцировало массовую драку, в ходе которой, по данным «Спорт-Экспресса», игрок толкнул арбитра. В потасовке принимали участие только те, кто находился на поле. Стоит отметить, что данный эпизод не попал в видеотрансляцию матча, которую проводил «Ахмат». Она была прервана до начала второго тайма.

В дальнейшем Чембулатов удалил ещё двух игроков «Ахмата», показав им прямые красные карточки. Ибишев был отправлен в раздевалку с формулировкой «агрессивное поведение и нецензурная брань в адрес судьи», а Абдул-Малик Джакуев — за «агрессивное поведение и удар соперника ногой без борьбы за мяч». К тому моменту грозненцы использовали уже все семь замен и были вынуждены доигрывать матч не просто ввосьмером, но и только с двумя чистыми защитниками.

Информацию о массовой драке подтвердили в пресс-службе Российской премьер-лиги, которая занимается организацией молодёжного первенства. Там заявили, что материалы дела будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«В конце матча молодёжного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — приводит «Чемпионат» реакцию РПЛ.

В «Ахмате» призвали не придавать значения произошедшему инциденту. Клуб объяснил действия своих подопечных эмоциональностью, которая сопровождает игры молодёжных составов.

«На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую жёлтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считаные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть. Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как её описывают. Такое в молодёжном первенстве бывает», — сказал пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев.

Но в «Локомотиве» с такой оценкой ситуации не согласились. Клуб выпустил заявление, в котором назвал произошедшее «недопустимым инцидентом» и изложил свою версию событий. В пресс-службе рассказали, что потасовка привела к травмам двух игроков команды.

«При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений», — заявили в «Локомотиве».

Железнодорожники также призвали наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Для этого клуб готов предоставить фото- и видеодоказательства.

«Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — сказано в заявлении.

Игроку «Ахмата», толкнувшему судью, скорее всего, придётся пропустить начало следующего сезона. Об этом рассказал спортивный юрист Юрий Зайцев. Он также отметил, что клуб ждёт штраф.

«Толчок официального лица матча, коим является судья, — нарушение 95-й статьи дисциплинарного регламента. За это полагается дисквалификация на шесть матчей. Кроме дисквалификации, должен применяться штраф в соответствии с таблицей штрафов дисциплинарного регламента. Для молодёжного первенства такая сумма штрафа составляет от 70 до 200 тыс. рублей. В пределах этого коридора КДК будет выносить наказание», — считает Зайцев.