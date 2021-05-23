Два шедевра Макарова, «пушка» Караваева и удар через себя Мелкадзе: лучшие голы заключительной трети сезона РПЛ

Сезон РПЛ-2020/21 подошёл к концу. В заключительных десяти турах команды забили в общей сложности 232 мяча. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отметился мощным дальним выстрелом в матче с «Ахматом», а нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя. Вингер «Рубина» Денис Макаров совершил выдающийся сольный проход, а лучший бомбардир турнира Артём Дзюба закинул снаряд за спину Маринато Гилерме в золотой встрече с «Локомотивом». Подборка самых эффектных голов на данном отрезке чемпионата — в материале RT.

10. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

24-й тур. «Ротор» — «Локомотив». 79-я минута. 0:2.

Вторая половина сезона получилась для Рифата Жемалетдинова по-настоящему прорывной. Зимой главный тренер «Локомотива» Марко Николич перестроил игру команды на схему с ромбом в центре поля, а 24-летний воспитанник клуба неожиданно занял позицию атакующего полузащитника, хотя раньше практически всегда располагался на правом краю атаки. В результате на новом месте футболист отдал пять результативных передач и отметился тремя голами в РПЛ.

Особенно красивым получился мяч в ворота «Ротора» в начале апреля. Причём внимание стоит уделить не только завершающему удару россиянина, но и всей комбинации. Дмитрий Рыбчинский выполнил аккуратную подачу в штрафную с правого фланга, а Виталий Лисакович вместо того, чтобы самому нанести удар, в касание аккуратно грудью скинул мяч Жемалетдинову, и никем не прикрытый полузащитник с лёту отправил снаряд в ближнюю девятку.

9. Антон Заболотный («Сочи»)

28-й тур. «Краснодар» — «Сочи». 85-я минута. 1:2.

А для Антона Заболотного прошлый сезон вовсе получился выдающимся. В рамках РПЛ он отметился девятью голами и побил личный рекорд результативности. В том числе, удачная игра форварда помогла «Сочи» завершить чемпионат на пятом месте и впервые в истории пробиться в еврокубки. Правда, сам футболист сборной России в них не сыграет, поскольку принял решение вернуться в родной ЦСКА.

Особенно хорош высокий воспитанник армейцев был на втором этаже. Собственно пять из девяти мячей в национальном первенстве он забил головой. Наиболее важным получился гол в матче с «Краснодаром» на финише чемпионата. За пять минут до конца основного времени, когда на табло горели две «единицы», Заболотный одним касанием кардинально изменил ход встречи. После идеальной диагонали Кристиана Нобоа с правого края Антон в последний момент опередил Александра Мартыновича и головой в падении отправил снаряд в ближний угол. Матвей Сафонов сумел дотянуться до мяча, но удар был такой силы, что остановить его оказалось нереально.

8. Юрий Газинский («Краснодар»)

21-й тур. «Спартак» — «Краснодар». 56-я минута. 2:1.

Несмотря на то, что «Краснодар» в целом провалил вторую часть сезона и занял в итоге лишь десятое место в РПЛ, капитан команды Юрий Газинский весной отметился уникальным личным достижением. Не отличающийся высокой результативностью полузащитник забивал в трёх турах чемпионата подряд.

Открыл серию опытный футболист в матче со «Спартаком». В начале второго тайма он отметился мощным выстрелом в левую от себя девятку метров с 30. Невольным соавтором красивого гола выступил Наиль Умяров, который неудачно выбил мяч из собственной штрафной и фактически подарил его сопернику. Накрыть удар также никто не успел. Несмотря на этот шедевр, Юрий и его партнёры вряд ли захотят вспоминать эту игру, ведь в итоге они потерпели унизительное поражение со счётом 1:6.

7. Артём Дзюба («Зенит»)

28-й тур. «Зенит» — «Локомотив». 19-я минута. 1:0.

С аналогичным счётом закончилось противостояние «Зенита» и «Локомотива», победа в котором позволила петербуржцам в третий раз подряд стать чемпионами России. А начало «избиению» железнодорожников положил Артём Дзюба. На 19-й минуте мяч после серии отскоков отлетел к нападающему сборной России, а тот аккуратно забросил его в дальний угол над слишком далеко вышедшим вперёд Маринато Гилерме.

Правда, у болельщиков «Локо» большие вопросы вызвал эпизод, произошедший в ходе голевой комбинации, когда Дзюба локтем ударил в лицо Мацея Рыбуся. Но судья Сергей Карасёв, посоветовавшись с помощниками на VAR, всё же указал на центр. «Зенит» в итоге добился разгрома, а Артём оформил дубль. Наконец, в последнем туре он вовсе четырежды огорчил «Тамбов» и с 20 мячами стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона РПЛ.

6. Владимир Ильин («Ахмат»)

29-й тур. «Ахмат» — «Тамбов». 80-я минута. 3:1.

Строчкой выше расположился красивый мяч Владимира Ильина в матче всё с тем же «Тамбовом». Нападающему «Ахмата» удалось в концовке встречи совершить запоминающийся сольный проход. Буквально в четыре касания футболист умудрился обыграть сразу троих защитников соперника и вратаря. Сначала он «на носовом платке» прошёл Фархода Васиева и Александра Денисова, а затем правой ногой подработал мяч себе под удар. Оппоненты в данной ситуации исполняли роль зрителей, которым оставалось только аплодировать мастерству форварда. А Владимир уже в следующем туре, оформив дубль в матче со «Спартаком», показал, что способен забивать не только аутсайдерам.

5. Денис Макаров («Рубин»)

22-й тур. «Уфа» — «Рубин». 30-я минута. 0:1.

Открывает пятёрку лучших голов последней трети розыгрыша РПЛ потрясающий удар Дениса Макарова в матче с «Уфой». Молодого полузащитника смело можно назвать одним из главных открытий сезона в составе казанцев. Соперники прекрасно знали, что техничный футболист при первой возможности подрабатывает себе мяч под сильную левую ногу, но ничего не могли с этим поделать.

Вот и во встрече с башкортостанцами защитники и вратарь не сумели помешать Макарову. Получив передачу от Хвичи Кварацхелии, Денис из-за пределов штрафной аккуратно закрутил мяч в дальнюю девятку таким образом, что даже высокий Александр Беленов не смог дотянуться до него. А «Уфа» стала для полузащитника по-настоящему удобным соперником, ведь в двух матчах чемпионата он трижды поразил её ворота. Всего в активе игрока семь голов в РПЛ, и по этому показателю он уступил в команде только Джордже Деспотовичу (14).

4. Малком («Зенит»)

28-й тур. «Зенит» — «Локомотив». 67-я минута. 6:1.

Удивительно, но «золотая» для «Зенита» игра с «Локомотивом» оказалась представлена в рейтинге RT сразу двумя голами. Если Дзюбе удалось открыть счёт, то Малкому — поставить точку в данном противостоянии. Причём их мячи во многом получились похожими. Оба технично перебросили Гилерме, а нападающий отечественной сборной выступил в роли ассистента для партнёра. Впрочем, бразилец в отличие от россиянина наносил удар не из пределов штрафной, а с расстояния в 30 метров, что не стало для него преградой.

Несмотря на красивый гол в важном противостоянии, завершившийся сезон Малком вряд ли может занести себе в актив, ведь в 21-м матче РПЛ он набрал всего шесть баллов за результативность (3 + 3). От легионера, приобретённого за € 40 млн., болельщики явно ждали большего. Но травмы пока мешают бразильцу проявить себя в полной мере.

3. Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

26-й тур. «Ахмат» — «Химки». 65-я минута. 3:0.

Также в топ-10 оказалось сразу два футболиста «Ахмата». В отличие от Ильина арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе нечасто проявлял себя в завершившемся розыгрыше РПЛ и отметился всего тремя голами, один из которых — с пенальти. В результате в концовке сезона нападающий из основного форварда команды превратился в запасного.

Однако именно удачный выход на замену помог нападающему стать автором настоящего шедевра. В матче с «Химками» Андрей Талалаев бросил резервиста в бой в середине второго тайма, и тот первым же касанием поразил чужие ворота ударом через себя. В данном эпизоде футболист проявил удивительную настырность. Казалось, он уже проиграл борьбу Филипу Дагерстолю, но пошёл до конца, оттёр соперника от мяча, обработал снаряд грудью и следующим касанием правой ногой отправил его под перекладину без шансов для Ильи Лантратова.

2. Денис Макаров («Рубин»)

21-й тур. «Рубин» — «Зенит». 92-я минута. 2:1.

А Макаров вовсе оказался представлен в первой пятёрке сразу двумя великолепными голами. В матче с «Уфой» Денис показал, насколько мощным и точным ударом обладает, а в важнейшей встрече с «Зенитом» проявил другое своё сильное качество — неординарную технику.

В концовке встречи, когда «Рубин» из последних сил оборонял ничью, магия футболиста позволила казанцам добыть казавшуюся абсолютно нелогичной по ходу игры победу. В данном эпизоде полузащитник всё сделал сам. Получив передачу в центральном круге, он ушёл от Вендела и прокинул мяч мимо Деяна Ловрена. Тем не менее, хорвату удалось сбить оппонента с темпа. Но россиянина это не остановило. На входе в штрафную он умудрился дважды на замахе обыграть вице-чемпиона мира, а затем нанёс бильярдный удар в дальний угол с рикошетом от штанги.

1. Вячеслав Караваев («Зенит»)

22-й тур. «Зенит» — «Ахмат». 51-я минута. 1:0.

Автором же самого красивого гола заключительной трети сезона РПЛ по версии RT неожиданно стал Вячеслав Караваев. Дело в том, что крайний защитник в силу своего амплуа никогда не забивал много и, например, в завершившемся розыгрыше чемпионата страны отличился лишь трижды. Однако болельщики и раньше знали о прекрасном ударе футболиста. Например, в прошлом голу он мощным выстрелом поразил ворота сборной Сербии.

А в марте Караваев отметился похожим голом в игре с «Ахматом». В данной встрече «Зениту» долго не удавалось открыть счёт, пока на первый план не вышел Вячеслав. Защитник продвинулся с мячом по чужой половине поля и, не встретив сопротивления, спокойно с правой ноги запустил мяч точно в дальний угол с очень дальней дистанции. Гиорги Шелия оказался явно к этому не готов и не смог спасти свою команду. В результате петербуржцы добились разгромной победы и в оставшихся встречах чемпионата очков больше не теряли.