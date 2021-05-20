Сафонов отреагировал на информацию об интересе клуба АПЛ
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«Англия, безусловно, интересна. Но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил, поэтому я не могу утверждать, что информация правдива. Я не спрашивал, мне это неинтересно. На этом всё и закончилось, на новостях», — цитирует Сафонова РИА Новости.
Сафонов является воспитанником «Краснодара», за основу которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне он провёл 27 матчей за команду и пропустил 43 мяча.
Ранее сообщалось, что Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона».