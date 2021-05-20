Сафонов отреагировал на информацию об интересе клуба АПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал информацию об интересе со стороны английского футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Англия, безусловно, интересна. Но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил, поэтому я не могу утверждать, что информация правдива. Я не спрашивал, мне это неинтересно. На этом всё и закончилось, на новостях», — цитирует Сафонова РИА Новости.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», за основу которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне он провёл 27 матчей за команду и пропустил 43 мяча.

Ранее сообщалось, что Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона».