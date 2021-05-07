СМИ: Сафонов попал в сферу интересов клуба АПЛ

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов английского футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
СМИ: Сафонов попал в сферу интересов клуба АПЛ
  • Reuters

Как сообщает Eurostavka, клуб Английской премьер-лиги считает 22-летнего игрока тем, кто надолго сможет закрыть позицию вратаря в команде. Отмечается, что «Брайтон» следит за россиянином уже около года, но клуб смущают высокая трансферная стоимость игрока и его недавняя травма.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», за основу которого он дебютировал в 2017 году.  В этом сезоне он провёл 25 матчей за команду и пропустил 39 мячей.

Ранее Ари рассказал, где может продолжить карьеру после ухода из «Краснодара».

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