СМИ: Сафонов попал в сферу интересов клуба АПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов английского футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

Как сообщает Eurostavka, клуб Английской премьер-лиги считает 22-летнего игрока тем, кто надолго сможет закрыть позицию вратаря в команде. Отмечается, что «Брайтон» следит за россиянином уже около года, но клуб смущают высокая трансферная стоимость игрока и его недавняя травма.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», за основу которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне он провёл 25 матчей за команду и пропустил 39 мячей.

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