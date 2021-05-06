Ари рассказал, где может продолжить карьеру после ухода из «Краснодара»

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Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.
Ари рассказал, где может продолжить карьеру после ухода из «Краснодара»
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Моим первым вариантом остаётся Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Он отметил, что предложений от клубов из России у него пока нет, но есть команды, желающие обсудить возможное сотрудничество.

«Но я буду разговаривать только через агента. Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны», — добавил форвард.

35-летний Ари играет за «Краснодар» с 2013 года. С 2010 по 2013-й он выступал за «Спартак», а в сезоне-2017/18 на правах аренды — за «Локомотив». В активе Ари 54 гола и 37 результативных передач в 172 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил об уходе Камболова и Ари.

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