ФК «Краснодар» объявил об уходе Камболова и Ари

Полузащитник ФК «Краснодар» Руслан Камболов и форвард Ари покинут клуб по окончании текущего сезона.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка об окончании игры. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч с «Сочи» станет заключительным домашним в составе «Краснодара» — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

31-летний Камболов защищал цвета «Краснодара» с лета 2019 года. Он провёл за клуб 38 матчей. 35-летний Ари выступал за команду с лета 2018-го. В его активе 37 голов в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может купить мексиканского форварда Масиаса.