СЭ: Жемалетдинов близок к продлению контракта с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

По информации «Спорт-Экспресса», переговоры «Локомотива» с Жемалетдиновым шли непросто, но на последней встрече генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко и агент полузащитника Вадим Шпинев договорились о продлении контракта.

В прошедшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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