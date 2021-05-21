СЭ: Жемалетдинов близок к продлению контракта с «Локомотивом»
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По информации «Спорт-Экспресса», переговоры «Локомотива» с Жемалетдиновым шли непросто, но на последней встрече генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко и агент полузащитника Вадим Шпинев договорились о продлении контракта.
В прошедшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее в «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА.