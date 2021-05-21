СЭ: Жемалетдинов близок к продлению контракта с «Локомотивом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
СЭ: Жемалетдинов близок к продлению контракта с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

По информации «Спорт-Экспресса», переговоры «Локомотива» с Жемалетдиновым шли непросто, но на последней встрече генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко и агент полузащитника Вадим Шпинев договорились о продлении контракта.

В прошедшем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 30 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА.

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