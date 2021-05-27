Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию
- РИА Новости
«В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
По словам защитника, одной из причин его решения играть за Россию в Грузии называли лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.
«Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», — сказал он.
В прошедшем сезоне Джикия принял участие в 28 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Ранее Джикия поблагодарил Тедеско за совместную работу.