Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, как в Грузии оценили его решение играть за сборную России.

«В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, одной из причин его решения играть за Россию в Грузии называли лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», — сказал он.

В прошедшем сезоне Джикия принял участие в 28 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Джикия поблагодарил Тедеско за совместную работу.