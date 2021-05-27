Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, как в Грузии оценили его решение играть за сборную России.
Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию
  • РИА Новости

«В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, одной из причин его решения играть за Россию в Грузии называли лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», — сказал он.

В прошедшем сезоне Джикия принял участие в 28 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Джикия поблагодарил Тедеско за совместную работу.

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