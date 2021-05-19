Джикия поблагодарил Тедеско за совместную работу
«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся», — написал Джикия в своём Instagram.
35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте, а сезон-2020/21 — на втором месте.
Ранее сообщалось, что Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».