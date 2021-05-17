Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из команды.

«Это был очень длинный и непростой сезон, я не хотел уйти, не сказав ничего на прощание. Я хотел сказать спасибо прежде всего Леониду Федуну. Он всегда мне доверял и был одним из тех, кто хотел видеть мой рост. Хотел бы поблагодарить Зарему Салихову. Она всегда помогала мне и команде решать проблемы», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Тренер также поблагодарил бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, который убедил его приехать в Москву.

Ранее Каррера отреагировал на второе место «Спартака» в РПЛ.