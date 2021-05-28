Главный тренер «Сочи» рассказал о желании побороться за победу в РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о задачах клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Главный тренер «Сочи» рассказал о желании побороться за победу в РПЛ
  • globallookpress.com

«Моя задача — отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки — почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть всё для этого», — цитирует Федотова Sports.ru.

При этом тренер отметил, что «Сочи» — молодой клуб, которому для развития нужны стратегия и финансы.

По итогам РПЛ сезона-2020/21 «Сочи» набрал 53 очка и занял пятое место в турнирной таблице.

Ранее Заболотный не стал комментировать свой возможный переход в ЦСКА.

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