Салихова заявила о своём выходе из состава совета директоров «Спартака»

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Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила о своём выходе из состава совета директоров клуба в связи с разногласиями с остальными его членами по ряду вопросов.
Салихова заявила о своём выходе из состава совета директоров «Спартака»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я категорически не согласна с выбором нового главного тренера команды, с процедурой утверждения его кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности — только фонд «Спартак — детям», — цитирует Салихову Telegram-канал «Вы кого мне притащили!?»

Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака» 3 мая 2021 года. Она заняла должность главы комитета по аудиту и вознаграждениям клуба.

Ранее Салихова высказалась об опубликованных черновиках стратегии развития «Спартака».

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