Салихова высказалась об опубликованных черновиках стратегии развития «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, глава комитета по аудиту и вознаграждениям московского клуба Зарема Салихова прокомментировала публикацию в сети документа, который якобы является черновиком стратегии развития красно-белых.

«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно всё проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 56 очков.

В сети был опубликован документ, который назвали черновиком стратегии развития клуба. Там были представлены возможные кандидаты на пост главного тренера команды, а также список возможных трансферов в клуб и из клуба.

Ранее пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин отреагировал на опубликованный в сети черновик стратегии развития клуба.