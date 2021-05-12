В «Спартаке» отреагировали на опубликованный в сети черновик стратегии развития клуба

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал публикацию в сети документа, который якобы является черновиком стратегии развития клуба.

«Джентльмены, которые выложили документ, сами назвали его черновиком, который, возможно, никто не видел. А возможно, это черновик черновика вообще. Есть много всяких проектов и презентаций, которые остаются проектами и презентациями. Особенно если их подлинность не установлена. Мы это уже говорили раньше», — цитирует Кулёмина Sport24.

После 29 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 56 очков.

Ранее в сети опубликовали черновик стратегии развития ФК «Спартак».