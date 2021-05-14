«Несколько раз ударила ракеткой»: что говорят о конфликте с участием матери теннисиста Рублёва и юной спортсменки

Российская теннисистка Елена Малых обвинила своего тренера Марину Марьенко — мать Андрея Рублёва, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, — в побоях, унижении и воровстве. 18-летняя спортсменка подала заявление в полицию на специалистку, воспитавшую Анну Курникову. Малых также рассказала, что преподаватели в её спортивной школе якобы занимаются вымогательством денег под угрозой отчисления. Марьенко в ответ заявила, что сказанное Малых не соответствует действительности, а сама девушка принимает участие в ночных ставочных матчах и не выполняет тренерские задания.

В то время, как седьмая ракетка мира Андрей Рублёв продолжает выступать на турнире в Риме и готовится к «Ролан Гаррос», вокруг его матери, известного тренера Марины Марьенко, разгорелся громкий для отечественного тенниса скандал. Её ученица Елена Малых подала заявление в полицию, обвинив специалистку в побоях и воровстве личных вещей.

18-летняя спортсменка рассказала, что во время одной из тренировок Марьенко избила её ракеткой. По словам Малых, никаких поводов для таких агрессивных действий она не давала.

«Это произошло два дня назад, 12 мая. Шла тренировка, тренер позвала меня к себе, начала меня обзывать, оскорблять — с матом, без мата, по-разному. Потом ей не понравилось, как я на это реагирую. Я просто стояла и молчала, ничего не говорила. Она подбежала ко мне и несколько раз ударила ракеткой по руке, по телу», — рассказала теннисистка РЕН ТВ.

На этом, как утверждает Малых, инцидент не закончился. После этого Марьенко отобрала её вещи и отдала только на следующий день. Спортсменка хочет, чтобы такое больше не повторялось, и поэтому обратилась в правоохранительные органы.

«Я была в шоке. Сказала: «Можно я уже пойду отсюда?» Пошла к своей сумке, а тренер подлетела, забрала из сумки ракетки и телефон и не отдавала их мне. Я просила телефон, чтобы хотя бы связаться с родителями и уехать домой. Она мне не отдавала, вернула только на следующий день. Я с ней не разговаривала, но я знаю, что она отрицает, что она сделала. Я написала заявление, его приняли. Единственное, чего я хочу, — чтобы стало понятно, что нельзя так делать, что такое не сойдёт с рук и другим это не принесёт страдания и боль», — сказала теннисистка.

Позднее Малых заявила, что в теннисной школе спорткомплекса «Локомотив», где она занимается, тренеры занимаются вымогательством, угрожая ученикам отчислением в случае отказа приносить деньги, хотя занятия для них должны быть бесплатными.

«Я веду себя адекватно, я максимально неконфликтный человек, тренировок не срывала, даже не могу представить, как я это должна сделать. А тренировки обычно срываются нецензурными выражениями и оскорблением с её стороны. Школа государственная, бесплатная. Деньги тренеры с родителей вымогают наличными в конверте. Если не оплатить, выгоняют из «государственной бесплатной» школы», — заявила теннисистка Sport24.

О вымогательстве также заявил и отец Олег Малых. Он признался, что слишком поздно отреагировал на сигналы дочери о притеснениях, когда ситуация уже вышла из-под контроля.

«Я не знаю, как такое могло произойти. Лена рассказывала, были звоночки, а я как-то неправильно на них отреагировал. Мне казалось, что, может, она приукрашивает. Это спорт. Я же общался постоянно с тренерами, трудно было представить такое, они милые люди. Я не думал, что это настолько серьёзно. Она говорила, что на неё накричали. Я же не был там, не знаю, что значит «накричали», в какой форме это было. А оказалось, что это было в абсолютно неприемлемой форме. Школа государственная, но существует у нас такая практика, что деньги берут. Тренеры произвольно назначают сумму, которую ты должен приносить в месяц. Без этой оплаты ребёнок не может посещать школу. Было бы всё нормально, если бы это была негосударственная школа», — сказал отец теннисистки.

Малых занимается теннисом у Марьенко на протяжении девяти лет. На данный момент она занимает 685-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) и является в нём 70-й по счёту спортсменкой из России. На юниорских турнирах под эгидой ITF Малых провела 72 матча, в которых одержала 35 побед, но при этом не выиграла ни одного титула.

Марьенко известна в мира тенниса гораздо больше. Она воспитала бывшую первую ракетку мира в парном разряде и двукратную чемпионку Australian Open Анну Курникову, а также некоторое время занималась с Ириной Хромачёвой и Дарьей Гавриловой. За успехи своих учеников Марьенко получила звание заслуженного тренера России. Она же привела в теннис Андрея Рублёва, но самостоятельно его не тренировала.

Обвинения в свой адрес Марьенко опровергла. Она рассказала, что между ней и Малых действительно произошёл конфликт из-за тренировки, но к насилию она не прибегала. Вещи спортсменки она забрала для того, чтобы затем передать родителям.

«Девочка оболгала меня. Был рабочий момент, она не выполняла тренерские требования. С ней начали разговаривать, а она психует и уходит с тренировки. Я ей сказала, что она уйдёт только после того, как папа заберёт, а тренировка ещё продолжается. Физически я её не задевала, у меня целая группа детей, миллион людей там было. Мы сначала нормально разговаривали, потом Елена стала неадекватно себя вести, убегать из зала. Теннисной ракеткой я её не била, а экипировку и телефон я оставила для отца, потому что она убегала из зала. Папа приехал и всё забрал, никаких проблем не было. В школах тоже забирают вещи, когда плохо себя ведут», — сказала Марьенко.

Тренер считает, что скандал разгорелся из-за того, что она запретила Малых участвовать в несанкционированных матчах по ночам. При этом идти в суд и добиваться опровержения сказанных в её адрес слов Марьенко не собирается.

«Дело в том, что этот ребёнок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали её, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня всё время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это всё делает, раздувает скандал. В суд я обращаться не буду. Они и так бедные люди, хотели с меня денег поиметь, чтобы конфликт не раздувать, чтобы она осталась в школе. Она пишет, что у неё свидетели — да какие свидетели? Чего? Того, что я спросила ответственность за её действия? Того, что она психанула и ушла с тренировки? Мне нужно было вызывать специальные службы, чтобы проверили её психологическое состояние. Но зачем мне это надо?» — сказала Марьенко.

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На сторону тренера встал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он заявил, что Марьенко не могла себе позволить ударить ученицу. Малых же он охарактеризовал как нерадивую спортсменку, которая не выполняет тренерских установок и тратит силы на ночные матчи.

«Малых не выполняет требования тренировочного процесса, играет в какой-то «ночной лиге», полгода не разговаривает с отцом. Марьенко ей поставила условие: либо ты работаешь, либо прощаемся — она же начала давать непонятные комментарии. За этим вообще ничего не стоит. Никакого избиения не было — это ерунда полная! Это нереально! Марина Марьенко — один из лучших детских тренеров в России. То, что сейчас происходит, это нонсенс! Даже не обращаю на это внимания», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также рассказал, что обычно молодым теннисистам не разрешают активно пользоваться мобильными телефонами. По его словам, иначе бы это оказывало негативно влияние на формирование спортсмена.

«Во время тренировки мы запрещаем разговаривать по телефону. Не отбираем, а запрещаем. Во всех мировых академиях мира телефоном и компьютером дают пользоваться не больше трёх часов в день, потому что использование гаджетов размывает психику, и человек попросту не может играть. Реально психика едет, внимание садится, какой тут тренировочный процесс?» — добавил Тарпищев.