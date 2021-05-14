18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой

18-летняя российская теннисистка Елена Малых обвинила своего тренера Марину Марьенко в избиении на тренировке.

«Меня принижали на протяжении долгого времени, в последние недели это обострилось. В последний день тренер покрывала матом и унижала, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз», — цитирует Малых РЕН ТВ.

По словам теннисистки, тренер начала вытаскивать из её сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала ей всё это, поэтому ей пришлось уйти с тренировки без вещей.

Марьенко является заслуженным тренером России и работает с Малых девять лет.

Ранее сообщалось, что Плишкова победила Звонарёву в матче третьего круга турнира WTA в Риме.