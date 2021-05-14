Свидетельница инцидента между теннисисткой Малых и тренером Марьенко опровергла сообщения об избиении

Арина Марьенко, дочь тренера Марины Марьенко, опровергла заявление теннисистки Елены Малых об избиении наставницей.

«Я присутствовала в этот момент на теннисном корте, видела всё, что происходило. Чтобы стать профессиональным спортсменом, требуется дисциплина как на корте, так и за его пределами. С февраля 2021 года Лена постоянно находилась на тренировках в плохом состоянии, было видно, что девушка не высыпается и сильно раздражена, она не хотела и не могла нормально работать. В тот день Лена прямо во время тренировки прилюдно стала хамить и дерзить своему наставнику», — приводит слова Арины Марьенко ТАСС.

Она отметила, что её мать жёстко поговорила с Малых, сделала ей замечание.

«Хамство со стороны ученицы продолжилось, тогда Марина Андреевна решила остановить тренировку и переместить вещи Лены в раздевалку, чтобы вечером пообщаться о поведении дочери с её отцом, когда он приедет забирать сумки. Это был нормальный воспитательный момент. Никакого физического насилия со стороны мамы не было и быть не могло. Мои слова могут подтвердить и другие сотрудники кортов. Её никто не бил и не унижал, скорее, наоборот, это Лена пыталась оскорбить своего тренера», — добавила дочь тренера.

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.

Ранее сообщалось, что Малых рассказала о подробностях своего избиения тренером.