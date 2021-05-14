18-летняя теннисистка рассказала о подробностях своего избиения тренером

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Российская теннисистка Елена Малых рассказала подробности своего избиения тренером Мариной Марьенко.
18-летняя теннисистка рассказала о подробностях своего избиения тренером
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«Меня принижали на протяжении долгого времени, в последние недели это обострилось. В последний день Марина Марьенко, мать Андрея Рублёва, покрывала матом, унижала, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз», — цитирует Малых Sport24.

По словам теннисистки, тренер вытащила из её сумки вещи и ракетки и забрала телефон, ей пришлось уйти с тренировки без них.

Также она отметила, что написала заявление в полицию.

«Сейчас нормально себя чувствую. Получила большой эмоциональный стресс и ушиб на руке», — добавила Малых.

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.

Ранее сообщалось, что 18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой.

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