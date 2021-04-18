На фоне усталости: как Рублёв проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло

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Сергей Стариков
Андрей Рублёв не сумел выиграть первый турнир серии «Мастерс» в карьере. В финале соревнований в Монте-Карло российский теннисист в двух сетах уступил Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6. За весь матч 23-летний москвич не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.
На фоне усталости: как Рублёв проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло
  • Теннисисты Андрей Рублёв и Стефанос Циципас в финале турнира в Монте-Карло
  • Reuters
  • © ERIC GAILLARD

Для Андрея Рублёва возможная победа на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло могла значить очень многое. Он мог не только впервые выиграть соревнования серии ATP 1000, но и войти в число шести сильнейших теннисистов планеты. Даже поражение не могло помешать 23-летнему россиянину обойти в рейтинге легендарного Роджера Федерера, а в случае успеха он мог оставить позади и Александра Зверева — финалиста прошлогоднего US Open. Но чтобы всё это осуществить, ему необходимо было обыграть Стефаноса Циципаса.

Для россиянина противостояние с греком смело можно назвать одним из самых принципиальных. Именно с ним он провёл больше всего очных матчей на данный момент (восемь), а выиграл из них лишь половину. Чаще Рублёва удавалось побеждать лишь Даниила Медведеву и Фабио Фоньини (оба — по пять раз), а Михаил Кукушкин добивался успеха четырежды. Но если представителям Италии и Казахстана россиянин проигрывал до 2019 года, после чего перехватил инициативу, то со Стефаносом они продолжаются биться на равных до настоящего момента и наверняка продолжат в будущем.

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Начиная с сентября 2020 года, Рублёв и Циципас четырежды делили корт друг с другом и оказывались сильнее равное число раз. Причём в ключевых матчах удача сопутствовала именно россиянину. Сначала он взял верх в финале первенства в Гамбурге, а затем повторил успех в полуфинале соревнований в Роттердаме, трофей которых впоследствии и завоевал. Грек же взял реванш в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем сломил сопротивление визави на групповой стадии Итогового турнира ATP.

Помимо равенства по личным встречам, будущих оппонентов объединял ещё один факт — до настоящего момента у обоих значился ноль в графе «победы на «Мастерсах». Правда, если Рублёв ранее никогда не был так близок к обладанию заветным кубком, то Циципас уже дважды находился в шаге триумфа. В 2018-м он проиграл Рафаэлю Надалю на Rogers Cup в Монреале и Торонто, а год спустя не справился с Новаком Джоковичем в Мадриде.

Что касается Андрея, то до настоящего момента его самым большим достижением на «Мастерсах» был выход в полуфинал первенства в Майами двумя неделями ранее. Российский теннисист уверенно шёл к титулу и не отдал ни одного сета вплоть до встречи с Хубертом Хуркачем, но с поляком совладать не смог. Как признавался впоследствии Рублёв, виной тому стала несдержанность.

«Я проиграл (в Майами. — RT) из-за эмоций. В конечном итоге, если хочешь учиться, то сможешь это изменить. Я хочу учиться и совершенствоваться. Поэтому я и становлюсь лучше. Это непросто. На некоторых матчах эмоции так и скачут. Похоже, на этой неделе мне удаётся их контролировать. Поэтому я хорошо играю. Поэтому я победил Роберто (Баутисту Агута. — RT), хотя изначально проигрывал. Поэтому я выиграл у Рафы (Надаля. — RT) после его камбэка во втором сете. Даже сегодня во втором сете мне удалось сделать камбэк потому, что я не стал психовать. Я оставался сфокусирован, следил за игрой и переломил её ход», — признавался Рублёв после победы над Каспером Руудом в полуфинале.

Рублёв продолжил работу над ошибками и на старте финала в Монте-Карло выглядел крайне холоднокровным, но нельзя сказать, чтобы это пошло ему на пользу. На протяжении первых десяти минут он довольно спокойно наблюдал, как Циципас неумолимо отрывается в счёте. За этот короткий промежуток времени грек забрал три гейма и обеспечил себе комфортное преимущество, которое впоследствии не растерял. Стефанос был напорист, изобретателен и практически не ошибался, а на первой подаче не оставлял Андрею ни шанса. В первом сете он отдал противнику всего два розыгрыша из 17 на первом мяче, что и стало ключевым фактором.

В итоге в первой партии Рублёв сумел выиграть три гейма. На первый взгляд, весьма достойный результат для такого неудачно складывающегося матча, но довольствоваться этим вряд ли стоило. Преимущество Циципаса было подавляющим и было сложно однозначно ответить, сумел бы россиянин завершить сет с таким счётом, если бы грек не принялся экономить силы. На приёме Стефанос явно действовал не на пределе возможностей, оставляя энергию на оставшуюся часть встречи.

Начало второго сета подтвердило, что Рублёву действительно удалось немного прийти в себя после провального дебюта. Он стал гораздо стабильнее попадать первым мячом, что помогло ему пусть и не без труда, но повести в счёте. Однако на приёме добиться весомого прогресса не получилось. Циципас по-прежнему доминировал на собственной подаче, а уже в третьем гейме зацепился и на чужой. Как и в предыдущей партии, греку потребовался всего один шанс, чтобы сделать брейк. А россиянин вновь оказался в роли догоняющего.

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По ходу второго сета Циципас не сбавлял обороты и было очень сложно сказать, что способно помочь Рублёву перевернуть ход матча. У Стефаноса получалось практически всё: почти каждый мяч он направлял точно под заднюю линию, великолепно защищался, а сам наказывал противника за малейшие недочёты. Возможно, сказывалась разница в физических кондициях. Всё же россиянин пережил два напряжённых трёхсетовых сражения с Надалем и Баутистой Агутом. Грек же не только ни разу не провёл на корте более 102 минут, так ещё и не встречался ни с одним теннисистом из топ-20.

Андрею могла помочь разве что пауза и надежда на подобное развитие событий появилась в середине партии. В Монте-Карло пошёл дождь, но не настолько сильный, чтобы организаторам пришлось объявить перерыв.

В оставшееся время россиянин так и не смог составить достойную конкуренцию. Он не только не заработал ни одного брейк-пойнта, но даже не сумел выиграть на одной подаче оппонента больше двух розыгрышей. Впоследствии Андрей окончательно потерял веру в себя и при счёте 3:5 позволил Стефаносу ещё раз сделать брейк. Циципас в пятый раз одержал победу над Рублёвым и впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».

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