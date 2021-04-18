На фоне усталости: как Рублёв проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло

Андрей Рублёв не сумел выиграть первый турнир серии «Мастерс» в карьере. В финале соревнований в Монте-Карло российский теннисист в двух сетах уступил Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6. За весь матч 23-летний москвич не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

Для Андрея Рублёва возможная победа на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло могла значить очень многое. Он мог не только впервые выиграть соревнования серии ATP 1000, но и войти в число шести сильнейших теннисистов планеты. Даже поражение не могло помешать 23-летнему россиянину обойти в рейтинге легендарного Роджера Федерера, а в случае успеха он мог оставить позади и Александра Зверева — финалиста прошлогоднего US Open. Но чтобы всё это осуществить, ему необходимо было обыграть Стефаноса Циципаса.

Для россиянина противостояние с греком смело можно назвать одним из самых принципиальных. Именно с ним он провёл больше всего очных матчей на данный момент (восемь), а выиграл из них лишь половину. Чаще Рублёва удавалось побеждать лишь Даниила Медведеву и Фабио Фоньини (оба — по пять раз), а Михаил Кукушкин добивался успеха четырежды. Но если представителям Италии и Казахстана россиянин проигрывал до 2019 года, после чего перехватил инициативу, то со Стефаносом они продолжаются биться на равных до настоящего момента и наверняка продолжат в будущем.

Начиная с сентября 2020 года, Рублёв и Циципас четырежды делили корт друг с другом и оказывались сильнее равное число раз. Причём в ключевых матчах удача сопутствовала именно россиянину. Сначала он взял верх в финале первенства в Гамбурге, а затем повторил успех в полуфинале соревнований в Роттердаме, трофей которых впоследствии и завоевал. Грек же взял реванш в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем сломил сопротивление визави на групповой стадии Итогового турнира ATP.

Помимо равенства по личным встречам, будущих оппонентов объединял ещё один факт — до настоящего момента у обоих значился ноль в графе «победы на «Мастерсах». Правда, если Рублёв ранее никогда не был так близок к обладанию заветным кубком, то Циципас уже дважды находился в шаге триумфа. В 2018-м он проиграл Рафаэлю Надалю на Rogers Cup в Монреале и Торонто, а год спустя не справился с Новаком Джоковичем в Мадриде.

Что касается Андрея, то до настоящего момента его самым большим достижением на «Мастерсах» был выход в полуфинал первенства в Майами двумя неделями ранее. Российский теннисист уверенно шёл к титулу и не отдал ни одного сета вплоть до встречи с Хубертом Хуркачем, но с поляком совладать не смог. Как признавался впоследствии Рублёв, виной тому стала несдержанность.

«Я проиграл (в Майами. — RT) из-за эмоций. В конечном итоге, если хочешь учиться, то сможешь это изменить. Я хочу учиться и совершенствоваться. Поэтому я и становлюсь лучше. Это непросто. На некоторых матчах эмоции так и скачут. Похоже, на этой неделе мне удаётся их контролировать. Поэтому я хорошо играю. Поэтому я победил Роберто (Баутисту Агута. — RT), хотя изначально проигрывал. Поэтому я выиграл у Рафы (Надаля. — RT) после его камбэка во втором сете. Даже сегодня во втором сете мне удалось сделать камбэк потому, что я не стал психовать. Я оставался сфокусирован, следил за игрой и переломил её ход», — признавался Рублёв после победы над Каспером Руудом в полуфинале.

Рублёв продолжил работу над ошибками и на старте финала в Монте-Карло выглядел крайне холоднокровным, но нельзя сказать, чтобы это пошло ему на пользу. На протяжении первых десяти минут он довольно спокойно наблюдал, как Циципас неумолимо отрывается в счёте. За этот короткий промежуток времени грек забрал три гейма и обеспечил себе комфортное преимущество, которое впоследствии не растерял. Стефанос был напорист, изобретателен и практически не ошибался, а на первой подаче не оставлял Андрею ни шанса. В первом сете он отдал противнику всего два розыгрыша из 17 на первом мяче, что и стало ключевым фактором.

В итоге в первой партии Рублёв сумел выиграть три гейма. На первый взгляд, весьма достойный результат для такого неудачно складывающегося матча, но довольствоваться этим вряд ли стоило. Преимущество Циципаса было подавляющим и было сложно однозначно ответить, сумел бы россиянин завершить сет с таким счётом, если бы грек не принялся экономить силы. На приёме Стефанос явно действовал не на пределе возможностей, оставляя энергию на оставшуюся часть встречи.

Stunning from start to finish 👏



🇬🇷 @steftsitsipas at this absolute best on his way to a maiden ATP Masters 1000 title! #RolexMCMasterspic.twitter.com/99ecVCg4h3 — ATP Tour (@atptour) April 18, 2021

Начало второго сета подтвердило, что Рублёву действительно удалось немного прийти в себя после провального дебюта. Он стал гораздо стабильнее попадать первым мячом, что помогло ему пусть и не без труда, но повести в счёте. Однако на приёме добиться весомого прогресса не получилось. Циципас по-прежнему доминировал на собственной подаче, а уже в третьем гейме зацепился и на чужой. Как и в предыдущей партии, греку потребовался всего один шанс, чтобы сделать брейк. А россиянин вновь оказался в роли догоняющего.

По ходу второго сета Циципас не сбавлял обороты и было очень сложно сказать, что способно помочь Рублёву перевернуть ход матча. У Стефаноса получалось практически всё: почти каждый мяч он направлял точно под заднюю линию, великолепно защищался, а сам наказывал противника за малейшие недочёты. Возможно, сказывалась разница в физических кондициях. Всё же россиянин пережил два напряжённых трёхсетовых сражения с Надалем и Баутистой Агутом. Грек же не только ни разу не провёл на корте более 102 минут, так ещё и не встречался ни с одним теннисистом из топ-20.

Андрею могла помочь разве что пауза и надежда на подобное развитие событий появилась в середине партии. В Монте-Карло пошёл дождь, но не настолько сильный, чтобы организаторам пришлось объявить перерыв.

В оставшееся время россиянин так и не смог составить достойную конкуренцию. Он не только не заработал ни одного брейк-пойнта, но даже не сумел выиграть на одной подаче оппонента больше двух розыгрышей. Впоследствии Андрей окончательно потерял веру в себя и при счёте 3:5 позволил Стефаносу ещё раз сделать брейк. Циципас в пятый раз одержал победу над Рублёвым и впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».