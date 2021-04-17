Рублёв — о финале «Мастерса» в Монако: постараюсь сделать всё, что в моих силах

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Россиянин Андрей Рублёв поделился своими эмоциями после первого в карьере выхода в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Монако.
Рублёв — о финале «Мастерса» в Монако: постараюсь сделать всё, что в моих силах
  • Reuters

«Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне, я очень рад. Посмотрим, как он сложится. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. Каспер Рууд — потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жёстко и упорно боролся. Я знал, что мне необходимо повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать. Если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл. Я так и сделал, заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, что это стало ключевым фактором моей победы», — приводит слова Рублёва сайт ATP

В полуфинале россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Ранее Тарпищев выразил надежду, что Рублёв восстановится к финалу.

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