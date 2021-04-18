Рублёв поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Циципасом

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я прибавляю, потому что хочу учиться и совершенствоваться. Признаюсь, это нелегко. В некоторых матчах будут случаться эмоциональные сбои. Но на этой неделе, похоже, я хорошо контролирую эмоции. Поэтому я выиграл во встрече с Рафаэлем Надалем, когда он совершил камбэк во втором сете», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Также россиянин поделился ожиданиями от финала с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Чувствую себя прекрасно и счастлив сыграть в своём первом финале «Мастерса». Это будет сложный матч. В прошлом году мы уже не раз встречались со Стефаносом Циципасом. В некоторых встречах победа оставалась за ним, в некоторых победу праздновал я. Но большинство игр были суперсложными и продолжались три сета. Надеюсь, что мы покажем отличный теннис, который никого не оставит равнодушным», — сказал он.

Матч Рублёв — Циципас пройдёт 18 апреля. Начало — в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло.