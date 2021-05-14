Тарпищев раскритиковал 18-летнюю теннисистку за обвинение тренера в избиении

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об обвинении тренера Марины Марьенко в избиении на тренировке со стороны 18-летней российской теннисистки Елены Малых.

«Елена Малых не выполняет требования тренировочного процесса, играет в какой-то «ночной лиге», полгода не разговаривает с отцом… Марина Марьенко ей поставила условие: либо ты работаешь, либо прощаемся. Малых же начала давать непонятные комментарии. За этим вообще ничего не стоит», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По словам президента ФТР, никакого избиения не было.

«Это нереально! Марина Марьенко — один из лучших детских тренеров в России. Она тренировала Анну Курникову, воспитала Андрея Рублёва. То, что сейчас происходит, — это нонсенс! Даже не обращаю на это внимание», — сказал он.

Тарпищев также высказался о том, что Марьенко отобрала телефон у Малых.

«Во время тренировки мы запрещаем разговаривать по телефону. Во всех мировых академиях мира телефоном дают пользоваться не больше трёх часов в день, потому что использование гаджетов размывает психику и человек попросту не может играть», — сказал он.

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.

Ранее сообщалось, что 18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой.