Тарпищев раскритиковал 18-летнюю теннисистку за обвинение тренера в избиении
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- РИА Новости
«Елена Малых не выполняет требования тренировочного процесса, играет в какой-то «ночной лиге», полгода не разговаривает с отцом… Марина Марьенко ей поставила условие: либо ты работаешь, либо прощаемся. Малых же начала давать непонятные комментарии. За этим вообще ничего не стоит», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По словам президента ФТР, никакого избиения не было.
«Это нереально! Марина Марьенко — один из лучших детских тренеров в России. Она тренировала Анну Курникову, воспитала Андрея Рублёва. То, что сейчас происходит, — это нонсенс! Даже не обращаю на это внимание», — сказал он.
Тарпищев также высказался о том, что Марьенко отобрала телефон у Малых.
«Во время тренировки мы запрещаем разговаривать по телефону. Во всех мировых академиях мира телефоном дают пользоваться не больше трёх часов в день, потому что использование гаджетов размывает психику и человек попросту не может играть», — сказал он.
Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Теннисистка заявила, что тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала телефон.
Ранее сообщалось, что 18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой.