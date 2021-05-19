Норвегия на вершине, Россия в тройке: какой была бы медальная таблица зимней Олимпиады по итогам чемпионатов мира

В 2021 году сборная России одержала победу в 11 олимпийских дисциплинах и завоевала в общей сложности 40 медалей на чемпионатах мира по зимним видам спорта. На основании таких результатов можно сделать вывод, что отечественные спортсмены способны претендовать на третье место в общем зачёте Олимпийских игр в Пекине. Главным фаворитом соревнований остаётся команда Норвегии, выигравшая 22 золотые награды на первенствах планеты. Вторая позиция принадлежит Нидерландам. RT подводит итоги зимнего спортивного сезона и рассказывает, какие страны можно считать главными претендентами на победу в медальном зачёте Олимпиады 2022 года.

Сезон в зимних видах спорта уже практически завершился. За последние месяцы на различных чемпионатах мира были разыграны медали в 105 из 109 дисциплин, которые в 2022 году войдут в программу Олимпийских игр в Пекине. Болельщики уже могут получить представление о том, на что будет претендовать та или иная страна и какое место ей может быть уготовано в командном зачёте. Так, у сборной России есть шанс войти в тройку лучших и завоевать самое большое количество наград за свою историю.

Для составления виртуальной медальной таблицы, по которой можно дать прогноз на Олимпиаду, использовались результаты первенств планеты по зимним видам спорта 2021 года. Исключением стали чемпионаты мира по хоккею среди мужчин и женщин, а также аналогичный турнир по кёрлингу среди смешанных пар, так как эти соревнования ещё не успели состояться.

Ещё одной недостающей дисциплиной является смешанная эстафета по шорт-треку — хотя она и войдёт в программу пекинских Игр, в ней ещё ни разу не разыгрывались медали на чемпионатах мира. Особо стоит отметить, что для командного турнира по фигурному катанию использовались результаты командного чемпионата мира, хотя на нём борьба за награды проходила в отличном от олимпийского формате.

По этим данным можно сделать вывод, что сборная Норвегии вновь будет претендовать на первое место в общем зачёте, причём у команды будет шанс первой в истории завоевать больше 20 золотых медалей. Вторыми впервые могут стать Нидерланды. Сборной России может быть уготовано возвращение в первую тройку по количеству одержанных побед и второе место по общему количеству наград.

Норвегия — 22 золотые медали, 11 серебряных, 11 бронзовых (итого — 44)

Норвежские спортсмены были однозначно лучшими минувшей зимой. Любители биатлона и лыжных гонок прекрасно знают, насколько неудержимы были скандинавы на чемпионатах мира в Поклюке и Оберстдорфе. Только в этих двух видах спорта норвежцы завоевали 16 золотых медалей — уже этого будет достаточно, чтобы стать самой титулованной командой на отдельных Олимпийских играх.

Но не только биатлонистами и лыжниками сильна сборная Норвегии. Её спортсмены побеждали также в горных лыжах, лыжном двоеборье, сноуборде и конькобежном спорте, доведя общее количество золотых медалей на чемпионатах мира до 22. Столько же на их счету серебряных и бронзовых наград. И это ещё нужно учесть, что не все дисциплины лыжных видов спорта, где норвежцы поднимались на пьедестал почёта, входят в олимпийскую программу, иначе бы они вполне могли замахнуться на полсотни наград в Пекине.

Нидерланды — 12/7/7 (26)

Нидерландцы ещё никогда не оказывались в первой тройке медального зачёта на зимних Олимпиадах. Как бы ни были сильны их спортсмены в конькобежном спорте, доминирования в одной дисциплине всё-таки недостаточно, чтобы опережать другие страны.

Однако минувшей зимой Нидерланды усилили свои позиции в шорт-треке, где одной только Сюзанне Схюлтинг удалось принести своей стране четыре золотые медали. Стоит только учитывать, что соревнования прошли без участия сильных сборных Южной Кореи и Китая. Формально нидерландцы теперь являются претендентами на вторую строчку вслед за норвежцами, но им будет труднее всех подтверждать свои успехи на олимпийской арене.

Россия — 11/12/17 (40)

Сборная России имеет прекрасные шансы добиться заметного прогресса по сравнению с Олимпиадой в Пхёнчхане. Тогда болельщики радовались только победам хоккейной сборной и Алины Загитовой. Теперь же россияне подходят к турниру с действующими чемпионами мира как минимум в 11 олимпийских дисциплинах.

Самым «прибыльным» видом спорта обещает быть фигурное катание — три победы в личных видах и одна в командном турнире говорят сами за себя. На три олимпийских золота претендует сборная по фристайлу, в том числе в двух дисциплинах, которые будут дебютировать на Играх. Фаворитами в Пекин также поедут саночник Роман Репилов, лыжник Александр Большунов, конькобежка Ангелина Голикова и сноубордист Дмитрий Логинов.

При этом россияне завоевали больше серебра и бронзы, чем любая другая страна, показав хорошие возможности для роста в биатлоне, скелетоне, кёрлинге и шорт-треке. По общему количеству наград на чемпионатах мира будущая «сборная Олимпийского комитета России» уступила только Норвегии. А ведь шансы на медали ещё будут как минимум в мужском хоккее и смешанной эстафете по шорт-треку, результаты которых не были учтены.

Германия — 9/15/8 (32)

Ближайшим преследователем России обещает стать Германия, у которой в Пхёнчхане было второе место в медальном зачёте. Немцы были привычно сильны в бобслее, скелетоне, санном спорте и прыжках с трамплина, в каждом из которых успели завоевать по две золотые медали. Девятую победу одержала сноубордистка Селина Йорг.

Также спортсмены из Германии являются безусловными лидерами по серебру — 15 раз они оказывались в одном шаге от успеха. Если бы во всех этих дисциплинах немцы всё-таки выиграли, то оставили бы позади даже кажущуюся недостижимой сборную Норвегии.

Австрия — 8/6/6 (20)

Австрия традиционно сильна в зимних видах спорта, но на трёх последних Олимпиадах не входила даже в восьмёрку самых титулованных команд. Это может быть исправлено уже в Пекине. На чемпионатах мира австрийцы брали золото не только в своём любимом горнолыжном спорте, но ещё в биатлоне, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье и санном спорте. Им, как и норвежцам, должно быть особенно обидно, что программа Олимпийских игр существенно уже, чем на первенствах планеты, иначе они могли бы побороться за место в первой тройке.

Швеция — 8/6/5 (19)

Швеция проигрывает Австрии всего лишь одну бронзу в виртуальной медальной таблице, аналогично претендуя на восемь побед. Золотыми видами спорта для скандинавов могут стать биатлон, кёрлинг, лыжные гонки, фристайл и конькобежный спорт, причём в последнем они не выигрывали медалей с 1988 года. Нельзя забывать и о хоккее — в нём шведы всегда претендуют как минимум на попадание в первую тройку.

США — 7/9/6 (22)

Сборная США на последних четырёх зимних Олимпиадах стабильно одерживала девять побед и балансировала между вторым и четвёртым местом в общем зачёте. Но в следующем году американцам будет трудно держать марку. По крайней мере этой зимой они завоевали только семь золотых медалей в сноуборде, горнолыжном спорте, бобслее, фигурном катании и конькобежном спорте. Но у олимпийской команды США ещё есть шанс совершить скачок за счёт женского хоккея и фристайла — в последнем виде спорта у американцев хватает сильных спортсменов, которые на чемпионатах мира просто не выступают.