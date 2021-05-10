Серебряные камни: женская сборная России по кёрлингу заняла второе место на чемпионате мира

В Калгари завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женщин. Сборная России в финале уступила национальной команде Швейцарии со счётом 2:4 и завоевала серебряные награды. Команда скипа Алины Ковалёвой повторила результат квинтета Анны Сидоровой, также занявшей второе место четыре года назад в Пекине. Однако при этом впервые в истории отечественные девушки проиграли всего три матча за весь турнир.

Женская сборная России по кёрлингу во второй раз в своей истории стала серебряным призёром чемпионата мира. Команда со скипом Алиной Ковалёвой уступила в финале турнира в Калгари действующим обладательницам золота из Швейцарии со счётом 2:4. Российские кёрлингистки завоевали медали в шестой раз за последние семь лет.

По итогам кругового турнира российские девушки сразу отобрались в полуфинал, минуя первый раунд плей-офф. Точно такого же результата месяц назад добилась мужская команда на своём чемпионате мира, тоже проходившем в Канаде. Но тогда дружине Сергея Глухова не удалось развить свой успех. Потерпев два поражения подряд, россияне остались без медалей и заняли четвёртое место.

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Девушкам удалось избежать такой же неприятной участи. Их соперником по полуфиналу стала сборная Швеции со скипом Анной Хассельборг. Действующие олимпийские чемпионки вошли в квартет сильнейших после уверенной победы над хозяйками турнира. В четвертьфинале канадкам пришлось признать поражение уже по итогам восьми эндов, когда они набрали только три очка, а скандинавки — восемь.

У российских девушек уже имелся победный опыт в матчах со шведками — в круговом турнире они взяли верх, набрав в одном из эндов сразу пять очков. Правда, скандинавки тогда тут же ответили четырьмя баллами в следующем, так что лёгкой прогулки у россиянок не получилось. Та игра закончилась по итогам девяти эндов со счётом 10:8.

Новую встречу россиянки начали с того, что обнулили первый энд, чтобы право на последний бросок перешло с нечётных раундов на чётные. Но этот шаг не полностью оправдал себя. В следующем розыгрыше Ковалёвой не удался бросок, который мог бы принести два очка, и команде пришлось довольствоваться одним. Но и у Хассельборг игра пошла не сразу — в похожей ситуации она тоже оставила в доме только один свой камень.

Крайне важным для итогового результата стал четвёртый энд. Российской команде удалось занести пять камней в дом перед последним броском шведок. Хассельборг старалась минимизировать преимущество соперниц, но выбила лишь два камня. Ковалёва без труда добавила ещё один, и сборная России повела с разницей в четыре очка. Пятый энд только увеличил отрыв — скип шведской команды ошиблась и позволила россиянкам добавить в свою копилку ещё один внеочередной балл.

В следующем розыгрыше шведки постарались вернуться в игру. Ради того, чтобы заработать последним броском три очка, все четверо кёрлингисток принялись активно свиповать, что нечасто происходит в матчах такого уровня. В течение трёх следующих эндов преимущество россиянок в два очка сохранялось, но право на последний бросок в матче они потеряли. В десятом раунде команда Ковалёвой постаралась сыграть максимально закрыто, чтобы не позволить шведкам отыграться. У скандинавок был шанс хотя бы перевести матч в экстра-энд, но Хассельборг принесла только одно очко. Сборная России одержала победу и во второй раз в своей истории вышла в финал.

«Мы получили преимущество в четвёртом энде, и нам просто нужно было сохранить его и удержать его для победы. Это было довольно сложно, как вы можете видеть по табло, но мы больше оборонялись, и поэтому счёт был ближе к концу. Благодаря моей команде мы продолжали идти вперёд и сделали это», — сказала Ковалёва после матча.

У нынешнего скипа российской сборной опыт игры в финалах чемпионатов мира уже был. В 2017 году она занимала вторую позицию в команде Анны Сидоровой, уступившей в схватке за золото фавориткам из Канады. Теперь россиянкам противостояли действующие чемпионки мира из Швейцарии. Они в Калгари потерпели всего одно поражение от шведок, а российских девушек обыграли со счётом 6:8 в круговом турнире.

С самого начала участницы финала повели борьбу не за очки, а за возможность нанести последний бросок в десятом энде. Именно этого хотели добиться швейцарки, обнулив первый энд, однако российские спортсменки поставили соперниц в такое положение, при котором им остаться без камня в доме не удавалось. Во втором раунде команда Ковалёвой могла сразу сравнять счёт, но предпочла обнулиться, чтобы попытать счастья в следующем раунде.

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Риск себя не оправдал. Последний камень российского скипа в третьем энде покатился слишком слабо, а напарницы не дотянули его до центра дома. В итоге пришлось довольствоваться одним очком и отдать инициативу соперницам. Те предоставленным шансом воспользовались — бывший скип швейцарской сборной Алина Петц, побеждавшая на чемпионатах мира три раза, первой добыла сразу два очка в финальном матче.

Российской команде для победы нельзя было довольствоваться одиночными камнями в доме. Порой швейцарки своими ошибками позволяли добиваться большего, однако у Ковалёвой решающие броски в таких случаях не достигали своей цели. Ей снова приходилось выбивать чужой камень вместе со своим, чтобы постараться в следующий раз сыграть ещё лучше. В итоге она обнулила три энда подряд, а счёт по-прежнему составлял 3:1 в пользу сборной Швейцарии. Особенно обидно было за седьмой раунд, в котором один из камней Ковалёвой просто проехал мимо дома.

В восьмом энде швейцарки перестали играть в поддавки и в один момент расположили в доме сразу пять камней, при этом наглухо перекрыв его центральную часть. Россиянкам всё-таки пришлось заново размочить свой счёт, иначе продолжать финал уже не было бы никакого смысла. Надеяться оставалось только на ошибки швейцарок, но они надёжно сыграли в двух заключительных раундах, и с последним неточным броском Ковалёвой матч закончился в пользу действующих чемпионок мира.