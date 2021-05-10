Российские кёрлингистки проиграли команде Швейцарии в финале ЧМ

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в финале чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу швейцарской команды, в матче с которой в составе сборной России выступили Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Таким образом, сборная России во второй раз стала серебряным призёром чемпионата мира. В активе российской команды также четыре бронзовые награды.

Для сборной Швейцарии это второе подряд и восьмое в истории золото чемпионата мира. В послужном списке швейцарок также два серебра и пять бронзовых наград.

В матче за третье место сборная США обыграла команду Швеции со счётом 9:5 (0:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 5:0, 0:1, 2:0).

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира.