Тренер женской сборной России по кёрлингу оценил результат команды на ЧМ

Тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов прокомментировал второе место своей команды на чемпионате мира.

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Однако эмоции были не очень яркие. Я максималист и считал, что у нас большие шансы на победу в финале. Олимпийские чемпионки — сборная Швеции — очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, то я бы очень огорчился», — приводит слова Беланова ТАСС.

Женская сборная России в финале чемпионата мира проиграла команде Швейцарии со счётом 2:4.

Ранее российские кёрлингистки проиграли команде Швейцарии в финале ЧМ.