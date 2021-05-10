Тренер женской сборной России по кёрлингу оценил результат команды на ЧМ

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Тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов прокомментировал второе место своей команды на чемпионате мира.
Тренер женской сборной России по кёрлингу оценил результат команды на ЧМ
  • globallookpress.com

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Однако эмоции были не очень яркие. Я максималист и считал, что у нас большие шансы на победу в финале. Олимпийские чемпионки — сборная Швеции — очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, то я бы очень огорчился», — приводит слова Беланова ТАСС.

Женская сборная России в финале чемпионата мира проиграла команде Швейцарии со счётом 2:4.

Ранее российские кёрлингистки проиграли команде Швейцарии в финале ЧМ.

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