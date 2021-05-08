В восьми секундах от Токио: чем закончилась попытка лыжницы Йохауг отобраться на Олимпиаду в беге на 10 000 м

Норвежская лыжница Терезе Йохауг попыталась пройти отбор на летние Олимпийские игры. Она приняла участие в забеге на 10 000 м, в котором постаралась превзойти квалификационный норматив. 14-кратной чемпионке мира не хватило чуть больше восьми секунд, чтобы получить право стартовать в Токио.

Лучшая лыжница планеты Терезе Йохауг едва не покорила ещё одну высоту в своей карьере. Норвежка, выигравшая 14 золотых медалей на чемпионатах мира в своём виде спорта, попыталась пройти отбор в лёгкой атлетике на летние Олимпийские игры в Токио. 32-летняя спортсменка приняла участие в забеге на 10 000 м и отстала от квалификационного норматива всего лишь на восемь секунд.

Йохауг уже давно известна своей любовью к стайерскому бегу и неплохими достижениями в нём. Летом, когда состязания в лыжных гонках не проходят, она позволяет себе пробежать самую длинную трековую дистанцию на официальных стартах, чем приводит в изумление любителей лёгкой атлетики. В 2019 году Йохауг приняла участие в чемпионате Норвегии и сенсационно выиграла его с результатом 32:20,86 — ей удалось выполнить норматив на чемпионат Европы, отменённый впоследствии из-за пандемии коронавируса.

Летом 2020-го Йохауг снова примерила на себя роль легкоатлетки. Во время неофициального этапа Бриллиантовой лиги в Осло она получила от организаторов возможность пробежать 10 000 м под надзором судей, которые официально зафиксировали бы её результат. Йохауг бежала одна и улучшила свой личный рекорд почти на 40 секунд — итоговый результат составил 31:40,67.

Тогда норвежка уступила меньше 16 секунд олимпийскому нормативу, который составляет 31:25,00 и является желанной целью для многих спортсменок со всего мира. В случае с Йохауг стало очевидно, что если бы она чуть больше времени уделяла простому бегу, а не лыжному, то как минимум входила бы в число лучших легкоатлеток мира. Вполне возможно, что ей бы даже удалось навязать конкуренцию африканским бегуньям.

С окончанием зимнего сезона, который принёс Йохауг четыре титула чемпионки мира по лыжным гонкам и очередной «Большой хрустальный глобус», спортсменка решила вновь выйти на дорожку. Она заявилась на соревнования в Осло, которые были организованы специально для бронзовой призёрки чемпионата Европы Каролины Гровдаль, чтобы она смогла выполнить отборочный норматив на Олимпиаду.

Участие олимпийской чемпионки по лыжным гонкам сразу добавило интриги соревнованиям. Её менеджер Йорн Эрнст заявил, что Йохауг будет пытаться превзойти олимпийский норматив, но при этом заметил, что о поездке в Токио речь пока что не идёт. О том, что лыжница настроена на забег очень серьёзно, говорил ещё тот факт, что её тренером по бегу стал Джек Вайц — известный в Норвегии специалист, воспитавший первую чемпионку мира в марафоне Грету Вайц.

В случае успеха Йохауг могла бы войти в историю и стать одной из немногих спортсменок, которые участвовали и в летних, и в зимних Олимпийских играх. В Норвегии интерес к участию лыжницы в забеге оказался таким высоким, что его даже транслировал в прямом эфире телеканал NRK.

Стоит отметить, что для того, чтобы Йохауг и Гровдаль было проще пробежать по необходимому времени, организаторы применили особую технологию. На стадионе «Бислетт», где проводился забег, вдоль беговой дорожки установлено множество лампочек, которые горят разным цветом в зависимости от того, соблюдает ли спортсмен необходимый график или нет. Год назад эта технология уже применялась в забеге Йохауг, и во многом благодаря ней она смогла вплотную приблизиться к заветному нормативу.

С самого начала гонки Гровдаль убежала от основной группы вместе с пейсмейкером Амалией Сетен, которая помогала поддерживать темп на протяжении нескольких кругов. У Йохауг такой привилегии не было — ей нужно было в одиночку бороться за свой результат. Сама она удержаться за Гровдаль не смогла и рано отпустила профессиональную бегунью.

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Уже после первой трети дистанции было заметно, что Йохауг было непросто бежать. У неё не получалось соблюдать технику, движения были слишком резкими, а дыхание было очень тяжёлым — комментаторы NRK говорили, что лыжницу слышно даже на пустых трибунах стадиона. Иногда дополнительные проблемы для неё создавали круговые. Если в лыжных гонках более слабые соперники должны уступать дорогу, то в лёгкой атлетике такого требования к ним нет. Йохауг приходилось тратить лишние доли секунд, чтобы обежать других участниц и заново вернуться на нужную дорожку.

При этом в лыжнице чувствовалась невероятная целеустремлённость и желание дотерпеть до финиша. Несмотря ни на что, она продолжала бежать в своём темпе и долгое время действительно претендовала на то, чтобы побить норматив. Лишь за пять кругов до конца стало понятно, что борьба с секундомером проиграна — лампочки вдоль дорожки сменили цвет на красный и уже не менялись обратно. У Йохауг хватило сил, чтобы слегка ускориться на финишной прямой, но этого оказалось мало. Лучшая лыжница мира пробежала 10000 метров за 31:32,88. Она побила личный рекорд и при этом осталась без результата, который позволил бы отобраться на Олимпийские игры в Токио.

После гонки Йохауг рассказала, что была невероятно рада выйти на старт и испытать себя. Она отметила, что попытка побить олимпийский норматив служила для неё хорошей мотивацией. Но при этом она разочаровала журналистов, когда они спросили, действительно ли олимпийская чемпионка по лыжным гонкам собиралась ехать в Токио. Йохауг заявила, что даже в случае успешного выступления она бы не поехала на летнюю Олимпиаду. Впереди у неё соревнования в Пекине, и готовиться она будет только к ним.