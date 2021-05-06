Лыжница Йохауг выступит в квалификации к летним ОИ в беге на 10 000 м

Олимпийская чемпионка и 14-кратная победительница первенства мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг примет участие в забеге на 10 000 м, который является квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио.

«Появилась возможность пробежать 10 000 м в этом году. Тереза хочет попробовать выполнить требования на летние Олимпийские игры. Будет ли она участвовать в случае отбора? Мы особо не задумывались об этом», — сказал менеджер спортсменки Йорн Эрнст, которого цитирует телеканал NRK.

Забег состоится 8 мая на стадионе «Бислетт» в Осло.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее глава Удмуртии не исключил, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном.