Глава Удмуртии не исключает, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном

Короткая ссылка
Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов заявил, что не намерен бросать свои занятия спортом.
Глава Удмуртии не исключает, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Могу ли представить, что и в 70 лет пройду дистанцию Ironman? Абсолютно ничего не исключаю. Мой хороший знакомый Леонид Богуславский, которому в июне исполнится 70, с тяжёлой травмой побежит свой пятый Ironman. Но я себя не ограничиваю по видам спорта, может, займусь чем-то ещё. Но пока цель — отобраться на чемпионат мира. Потому не брошу, пока её не достигну», — заявил глава Удмуртии в интервью RT.

Ранее глава Удмуртии признался, что не оставил мечту выступить в финале Ironman на Гавайях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить