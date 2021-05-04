Глава Удмуртии не исключает, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном

Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов заявил, что не намерен бросать свои занятия спортом.

«Могу ли представить, что и в 70 лет пройду дистанцию Ironman? Абсолютно ничего не исключаю. Мой хороший знакомый Леонид Богуславский, которому в июне исполнится 70, с тяжёлой травмой побежит свой пятый Ironman. Но я себя не ограничиваю по видам спорта, может, займусь чем-то ещё. Но пока цель — отобраться на чемпионат мира. Потому не брошу, пока её не достигну», — заявил глава Удмуртии в интервью RT.

Ранее глава Удмуртии признался, что не оставил мечту выступить в финале Ironman на Гавайях.