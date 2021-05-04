«Преодоление вызывает только счастье»: глава Удмуртии о совмещении работы и спорта, памятных стартах Ironman и мотивации

Триатлон и соревнования на выносливость не только раскрывают потенциал человека, но и помогают ему в профессиональной деятельности. Об этом в интервью RT заявил глава Удмуртской Республики и председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов. По его словам, он не оставил мечту отобраться на финал соревнований Ironman на Гавайях, но собирается сделать это после того, как отпразднует 50-летие. Политик также объяснил, почему самый сложный старт в его карьере одновременно стал и самым счастливым, раскрыл секрет быстрого восстановления и рассказал, как мотивирует коллег и жителей региона заниматься спортом.

— Если позволите, давайте без раскачки: в какой физической форме вы находитесь прямо сейчас?

— Если мы берём за основу длинную дистанцию в триатлоне, которым я занимаюсь, то 100 метров я проплываю примерно за 105 секунд, а надо на 10—15 секунд быстрее, пробегаю километр за 5.30—5.40, а 90 км на велосипеде преодолеваю за 2 часа 40 минут. Эти цифры далеки от желаемых результатов, но этому есть объяснение. Прошедший год был сложным... Но при этом я 20 раз подтягиваюсь, чего не мог сделать со времён учёбы в военном училище. Хотя некоторые коллеги, которых я мотивирую собственным примером, на внутренних соревнованиях делали больше.

— Зима внесла коррективы в ваше функциональное состояние?

— Принципиально нет. Лишние килограммы появились — это естественно, надо же было пережить этот период. Я такой же человек, как и все остальные. Сталкиваюсь с теми же проблемами, что и обычные спортсмены — любители. Поэтому перед ближайшим стартом нужно будет сбросить около 6 кг. Но чувствую себя вполне комфортно. Первый старт 22 мая в Геленджике — Ironstar 113 в составе команды. Анастасия Крапивина будет плыть, я — ехать на велосипеде, а Максим Вылегжанин бежать. Поэтому у меня больше ответственности перед ними, а не из-за общего результата, так как ребята со своими этапами справятся. Но в воскресенье я провёл длительную тренировку на станке с хорошим пульсом и остался доволен. Из зимы выхожу в комфортном состоянии.

— По вашим соцсетям можно предположить, что ваша профилирующая дисциплина — бег, а не велоспорт.

— Нет, сейчас всё-таки велоспорт. У меня будет два индивидуальных старта — Ironman в Санкт-Петербурге и Half Ironman. К этому моменту хочу подтянуть плавание и бег. А пока концентрируюсь на велосипеде. И он доставляет мне больше удовольствия, чем остальные виды.

— Это связано с возрастными изменениями?

— Нет. Для меня два важных компонента — мотивация и тренер. Удивительно, но лучший результат на Half Ironman я установил в 2019 году. Если бы не получил штраф, уложился бы в пять часов, а время на велосипеде составило 2 часа 34 минуты. Поэтому лет пять для высоких результатов точно ещё есть. Вопрос в готовности и стрессоустойчивости, так как моя основная работа, разумеется, отнимает слишком много энергии и находится в приоритете.

Что касается второго компонента, то у меня классный тренер — Максим Крят, возглавляющий Федерацию триатлона Казахстана. Мы с ним давно работаем, а в 2015 году я даже сумел под его руководством улучшить результат на Ironman, преодолев дистанцию за 10 часов 41 минуту. За это время он хорошо меня узнал и стал не просто наставником, а психологом. Поэтому мне в удовольствие этим заниматься, есть мотивация. Да, пока нет возможности проходить полную дистанцию. Но мне нравятся командные соревнования, на которых я могу продвигать Удмуртию. Думаю, с этой точки зрения, год должен получиться интересным.

— Получается, вы оставили мечту выступить в финале Ironman?

— Нет. Я очень амбициозный и хочу попасть на чемпионат мира. Не скрою, это будет проще сделать, сменив возрастную категорию на «50+». Пока мне 47. На посту главы региона у меня вряд ли будет время, чтобы попасть в четвёртку в «младшей» группе. Для этого необходимо преодолевать «железную» дистанцию из девяти часов, а значит, в межсезонье тренироваться минимум по 14—16 часов в неделю, а ближе к началу сезона — по 20—25 часов.

При моей работе это невозможно и не является приоритетом. Ведь я занимаюсь триатлоном для здоровья, чтобы иметь возможность переключить голову и быть более эффективным в основной деятельности — управлении республикой.

— В 2016-м вы говорили, что люди лукавят, когда говорят, что им трудно найти 20—25 часов в неделю на тренировки. Значит, ваше мнение поменялось?

— Нет, но это очень сложно. По-моему, я единственный прошёл дистанцию Ironman, будучи главой региона. Мой друг, губернатор Курской области Роман Старовойт сделал это за некоторое время до назначения. Вопрос не в часах, а в эффективности. И в этом мне очень помогает мой тренер. Но для меня триатлон и занятия спортом — не обуза. Я люблю плавать, бегать, ездить на велосипеде. Это отдых. Он балансирует и дополняет весь жизненный цикл. Я всегда жду тренировки и даже совмещаю их с работой. Например, в воскресенье у меня была трёхчасовая тренировка, во время которой мы с зампредом по здравоохранению подвели итоги и наметили планы. Когда я заступил на свой пост, на первом этаже в администрации переоборудовал медицинский кабинет в тренажёрный зал, в котором теперь постоянно кипит работа.

— Ironman в Клагенфурте 2018 года по-прежнему остаётся самым тяжёлым в вашей любительской карьере?

— Самым тяжёлым и самым счастливым. Хотя те, кто далёк от триатлона, мне не верят. В общей сложности я затратил 11 часов и 30 с чем-то минут. Тот год был для меня очень стрессовым, я четырежды принимал решение сняться с дистанции. Кроме того, присутствовал эмоциональный компонент. Мой старший и близкий друг Станислав Говорухин считал, что я занимаюсь ерундой, а когда в 2017-м приехал поддержать меня на выборах, напротив, посоветовал не сдаваться. Это стало для меня невероятной мотивацией, я испытал абсолютное, выкристаллизованное счастье. После тяжелейшего велоэтапа я бежал и улыбался.

Хорошо помню этот день, 1 июля, потому что тогда же сборные России и Испании выявляли лучшего в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Беговая трасса проходила по площади с ресторанчиками. Когда наши пропустили первый мяч, все начали меня подбадривать. Но на втором круге я заметил, что сидящие там испанцы заметно погрустнели.

Мой знакомый ещё пошутил, что, если ускоримся, успеем на серию пенальти. И что вы думаете? Мы финишировали именно в тот момент, когда Игорь Акинфеев отбил второй 11-метровый. Поэтому в совокупности в Клагенфурте я испытал классные эмоции, которые дали мне мотивацию работать дальше.

— В 2019 году было уже проще?

— Нет, с точки зрения подготовки даже тяжелее. Я вышел на Half Ironman в Нур-Султане в плохой форме, с лишним весом, разобранный, прошёл его, но затем показал лучший результат на старте в Зеленоградске. Именно такие преодоления демонстрируют твои возможности и ресурсы, заставляют эффективно использовать время. А результат даёт больше эмоций и позитива.

— Профессионалы во время забегов думают о результате, прислушиваются к своему телу. У любителей большее значение имеет психология, потому что всегда присутствует соблазн сойти. К какому типу вы себя относите?

— Сложно поверить, но со старта у меня начинаются пять или десять часов искреннего счастья. Кайфую от каждой секунды, и становится грустно, когда всё заканчивается. Помню ещё один эпизод в Клагенфурте. Финишная петля пересекает выход из транзитной зоны, где спортсмены меняют амуницию между этапами. Бегу, а передо мной возникает пожилая пара. На спинах у обоих надпись «50 лет вместе». И это меня так проняло…

А ещё был момент на втором круге велодистанции там же. Крутой подъём, приличный «тягунок». Я думал не о том, что скоро финиш, мне просто было интересно, как я его преодолею, потому что силы на исходе. А вдоль трассы стояла странная группа поддержки в зелёных костюмах, которая ухала, как исландские болельщики на футбольном Евро во Франции, и тем самым создавала невероятную атмосферу. Мне даже захотелось ещё раз проехать эту дистанцию. Поэтому преодоление у меня вызывает только восторг и счастье.

— Можете представить, что в 70 лет пройдёте полную дистанцию Ironman или хотя бы половину?

— Абсолютно, ничего не исключаю. Мой хороший знакомый Леонид Богуславский, которому в июне исполнится 70, с тяжёлой травмой побежит свой пятый Ironman. Но я себя не ограничиваю по видам спорта, может, займусь чем-то ещё. Но пока цель — отобраться на чемпионат мира. Поэтому не брошу, пока её не достигну.

— Вы уже многого добились в триатлоне. Не задумывались о том, что вам нужен новый вызов?

— Немного провокационный вопрос. Если честно, есть небольшой спад мотивации в силу того, что в основной деятельности получается далеко не всё, что хотелось бы. Туда уходит больше энергии и эмоций, а чем-то необходимо жертвовать. Но мы с тренером договорились, что не стоит зацикливаться. Верю, что организм сам почувствует, когда придёт время перезагружаться. А может, получится так, как в 2019 году. В середине июля в Нур-Султане я преодолел «половинку» за 5 часов 46 минут, а буквально через две недели в Сочи уже спокойно тренировался. Значит, организм адаптировался. Поэтому никаких жёстких горизонтов перед собой не ставлю. Пойдёт, будет легко — продолжу.

— Допускаете, что после триатлона захотите попробовать себя в новом виде спорта, например, покорить несколько восьмитысячников, спутников Эвереста?

— Пока нет, хотя чего только не предлагали, в том числе и скалолаза из меня сделать хотели. Но я предпочитаю игровые виды спорта. Этот год, кстати, получился особенным, потому что собрал все возможные травмы. Поэтому футбол отпадает, а в баскетболе вполне себя вижу. Тем более я ещё болельщик. В горах же пока не чувствую динамику. Мне нужно серьёзное преодоление помноженное на движение, высокий темп — словом, рок-н-ролл. Поэтому когда друзья рассказывают, что по сантиметру в минуту преодолевают в горах, становится грустно.

— Профессионалы говорят, что на отдых после длительного забега нужна минимум неделя. У вас этого времени нет по определению. Как вам удаётся так быстро восстановиться?

— Это установка, всё идёт от головы. Если уговариваешь себя, что неимоверно устал, такое состояние и будет. Разумеется, не стоит на следующий день играть в баскетбол, а в остальном я никогда не выделяю специальное время для отдыха. Например, 22 мая у меня после эстафеты в Геленджике, вечером важное мероприятие в Краснодаре. И я рад такой перспективе. Да, иногда накрывает. В такие моменты стараюсь уйти подальше от команды, чтобы они не почувствовали, но всё равно продолжаю много работать. Кстати, я не могу поздно вставать. Проснусь в 8:00 — и уже ощущение, что полдня пропущено.

— Команда единомышленников не страдает от ваших многочисленных тренировок?

— С чего? Сейчас все видят друг друга в основном только на экранах, пандемия же. Но я осознал, что в сложившейся ситуации некоторые могут пристраститься к алкоголю. Поэтому всех необходимо отвлекать. Я записал видео, на котором подтянулся семь раз и поручил мужчинам тренироваться в трёх направлениях: подтягивании, планке и отжиманиях. Когда летом снимем ограничения, обязательно посоревнуемся. Для многих это стало вызовом. Конечно, я ничего не навязываю, но считаю, что нужно держать себя в форме.

— Вы можете себе позволить выйти на улицу без сопровождения, чтобы провести тренировку?

— Да, для меня вообще обычное дело одному выйти в город. Ещё вопрос, будет ли успевать за мной охрана. (Смеётся). Вчера, например, ходил по площади, спрашивал, что люди обо мне думают. Мне так комфортно. Хотя на тренировках бывают и забавные случаи. Когда только возглавил республику, пришёл в бассейн. Плыву и замечаю, что на бортике сидит слишком много людей. Потом спросил у тренера, что случилось, мне сказали, что все пришли посмотреть на меня.

Вокруг резиденции ровно километр, все знают, что иногда я здесь бегаю. Иногда ко мне кто-то может присоединиться, сфотографироваться, задать вопрос. Так я познакомился с одной бабушкой, которая занимается скандинавской ходьбой. Теперь она всегда меня встречает, ставит задачи и даёт ценные советы.

— Нечасто можно встретить главу региона, настолько серьёзно занимающегося спортом. Мотивирует ли ваш пример жителей Удмуртии?

— Одних мотивирует, других — наоборот. Если человек и так сидит на диване с пивом и меня критикует, то мои тренировки будут его только раздражать. Но, к счастью, абсолютное большинство это заставляет взглянуть на себя со стороны. Часто пишут, что благодаря мне вышли на зарядку, говорят спасибо. Личный пример — самый короткий путь достижения цели. А я с удовольствием участвую в республиканских стартах наравне с обычными жителями. И кому-то очень приятно обогнать главу Удмуртии. Один парень даже написал в соцсетях «Классный был старт в Воткинске. И да, я сделал Бречалова». Его даже не смутила разница в возрасте, которая составила почти 20 лет.