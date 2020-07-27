В Калининградской области рассказали о перекрытии дорог из-за соревнований по триатлону

В Калининградской области 1 августа состоятся соревнования по триатлону Iron Star, жителей предупредили о частичном перекрытии автодорог.

«Янтарный край» сообщает, что будет закрыт для движения участок с 17-го по 36-й километр Приморского кольца со стороны Калининграда и подъезд к Зеленоградску, где и состоятся основные состязания. Закрытие движение предусмотрено с 06:00 до 15:00.

Сообщается, что в соревнованиях по триатлону примут участие около тысячи спортсменов: им предстоит проплыть 2 км в Балтийском море, а также проехать 90 км по Приморскому кольцу и пробежать 21 км.