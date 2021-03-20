Российские триатлонисты завоевали девять медалей в первый день зимнего ЧМ

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Сборная России по зимнему триатлону завоевала девять наград в первый день чемпионата мира в Андорре.
Российские триатлонисты завоевали девять медалей в первый день зимнего ЧМ
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Всего в первый день соревнований было разыграно 18 комплектов медалей в различных возрастных категориях. В рамках соревнований спортсмены пробегают порядка 8 км по снегу, 14 км преодолевают на горном велосипеде, 12 км — на беговых лыжах.

Во взрослых соревнованиях Павел Андреев и Анна Медведева завоевали серебро и бронзу.

В категории до 23 лет весь пьедестал первенства мира среди девушек завоевали спортсменки из России — Надежда Белкина, Ольга Черемисинова и Валерия Кузнецова.

В мужских соревнованиях в категории до 23 лет серебро и бронзу завоевали россияне Евгений Евграфов и Иван Залавцев.

Среди юниоров бронза в активе Ярослава Куриленка и Анастасии Непомилуевой.

Ранее сообщалось, что Андреев завоевал серебро на ЧМ по зимнему триатлону.

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