Российские триатлонисты завоевали девять медалей в первый день зимнего ЧМ
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Всего в первый день соревнований было разыграно 18 комплектов медалей в различных возрастных категориях. В рамках соревнований спортсмены пробегают порядка 8 км по снегу, 14 км преодолевают на горном велосипеде, 12 км — на беговых лыжах.
Во взрослых соревнованиях Павел Андреев и Анна Медведева завоевали серебро и бронзу.
В категории до 23 лет весь пьедестал первенства мира среди девушек завоевали спортсменки из России — Надежда Белкина, Ольга Черемисинова и Валерия Кузнецова.
В мужских соревнованиях в категории до 23 лет серебро и бронзу завоевали россияне Евгений Евграфов и Иван Залавцев.
Среди юниоров бронза в активе Ярослава Куриленка и Анастасии Непомилуевой.
Ранее сообщалось, что Андреев завоевал серебро на ЧМ по зимнему триатлону.