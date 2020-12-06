Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге

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Юрий Чечун выиграл чемпионат России по марафону в Сочи.
Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге
  • Pixabay

Он пробежал дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 15 минут и 5 секунд. Второе место занял Фёдор Шутов (2:15.06), третье — Николай Волков (2:15.13).

У женщин победу праздновала Сардана Трофимова, выигравшая золото национального первенства в четвёртый раз. Её результат — 2:27.08. Серебро завоевала Татьяна Архипова (2:30.31), бронза в активе Людмилы Лебедевой (2:31.28).

Ранее сообщалось, что Ксения Шойгу избрана президентом Федерации триатлона России.

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