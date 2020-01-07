«В 50 лет нужно быть обаятельной»: Ксения Шойгу о красоте Меланьи Трамп, восхождении на Эверест и поклонницах отца
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Ксению Шойгу по праву можно считать родоначальницей нового для России спортивного движения — бега с препятствиями. Толчком к его развитию послужило возникновение в 2013 году компании «Лига героев», занимающейся организацией забегов в экстремальных условиях. За шесть лет своего существования она не только приобрела огромное количество последователей в стране, но и вышла на международный уровень.
Шойгу не только является руководителем организации, но и сама активно принимает участие в соревнованиях. Кроме того, недавно она вошла в Совет при правительстве РФ по развитию физической культуры и спорта. RT представляет интервью с Ксенией в формате блиц.
«В 50 лет нужно быть обаятельной»
— Похудеть или потолстеть на 15 килограммов?
— Похудеть, конечно. А потом съесть всё самое вкусное, что есть в этом мире, и снова набрать!
— Месяц в иранской пустыне или год в Антарктиде?
— Год в Антарктиде. Холодное мне всё-таки ближе. Ведь, если что, там всегда можно согреться. В пустыне же от жары никуда не скрыться. Работая в арабской стране, поняла, что c высокими температурами бороться гораздо труднее.
— Прыжок с тарзанки в пропасть или со скалы в воду?
— Второе.
— Съесть тарелку живых личинок или провести час в комнате, полной змей?
— Провести час в комнате, полной змей. Я их не боюсь.
— Покорить высочайший пик мира Эверест или спуститься на глубочайшую точку Земли — в Марианскую впадину?
— Однозначно выбрала бы Эверест.
— Быть или не быть в 50 лет такой же красивой, как Меланья Трамп?
— Не быть. В 50 лет нужно быть обаятельной, понимаете? Оставаться весёлой и жизнерадостной — это да. А красивой... Не знаю, такое не всем понравится. Да и сама Меланья — на любителя.
- БЛИЦ с Ксенией Шойгу
«Не пустила бы отца на «Гонку героев»
— Я бы согласилась пробежать марафон, если бы…
— Если бы ничего. Просто согласилась бы и всё. Обычно так и происходит.
— Ползая в грязи, девушки порой задумываются о…
— У нас на «Гонке героев» изначально было 70% мужчин и 30% женщин. Потом эта статистика сравнялась. Девушки поняли, какие рядом красивые спортивные ребята. Поэтому начали буквально бежать и ползти за ними. Что касается меня, то я считаю препятствия до конца дистанции. А остальные, наверное, думают, чтобы им кто-то помог. Как бы поэлегантнее проползти.
— Самым красивым телом из тех, что я видела, обладает...
— Моя собака. Правда, он весь такой огромный, чёрный. Тувинская овчарка, очень редкая порода. Чак просто прекрасен!
— Я приму участие в Iron Man и пройду до конца, только если…
— Сейчас одолею половинку в Новой Зеландии. Тогда и решу, бежать ли полный Iron Man.
— Если бы меня выбросило на необитаемый остров без еды, связи и остальных предметов цивилизации, то я бы…
— Умерла. А что здесь ещё поделаешь?
— Больше всего в спорте меня раздражают…
— Те люди, которые его не любят.
— Если бы ваш отец, Сергей Шойгу, принял участие в «Гонке героев», то вам пришлось бы…
— Не пустить его туда, бежать вместе с ним, держать за руки участниц, которые хотели бы с ним сфотографироваться. Здесь очень много разных вариантов. С ходу и не выбрать.
— Можете ли вы предположить, что это действительно когда-либо произойдёт?
— Я уверена, что в спортивной сфере сейчас он сконцентрирован на участии в Ночной хоккейной лиге. Поэтому между тренировками и основной занятостью у него попросту не хватит времени, чтобы поучаствовать ещё и в «Гонке героев». Но надеюсь, что однажды он откроет для себя подобное мероприятие.
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