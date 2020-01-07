«В 50 лет нужно быть обаятельной»: Ксения Шойгу о красоте Меланьи Трамп, восхождении на Эверест и поклонницах отца

Популярность экстремальных гонок среди женщин связана с тем, что в них принимает участие большое количество спортивных мужчин. Об этом в блиц-интервью RT заявила предприниматель Ксения Шойгу. Она в шутку призналась, что не пустила бы своего отца, министра обороны Сергея Шойгу, на соревнования, так как ему пришлось бы отбиваться от поклонниц. Кроме того, Ксения рассказала, что делала бы, оказавшись на необитаемом острове, а также ответила, почему не хотела бы быть похожей на Меланью Трамп.

Ксению Шойгу по праву можно считать родоначальницей нового для России спортивного движения — бега с препятствиями. Толчком к его развитию послужило возникновение в 2013 году компании «Лига героев», занимающейся организацией забегов в экстремальных условиях. За шесть лет своего существования она не только приобрела огромное количество последователей в стране, но и вышла на международный уровень.

Шойгу не только является руководителем организации, но и сама активно принимает участие в соревнованиях. Кроме того, недавно она вошла в Совет при правительстве РФ по развитию физической культуры и спорта. RT представляет интервью с Ксенией в формате блиц.

«В 50 лет нужно быть обаятельной»

— Похудеть или потолстеть на 15 килограммов?

— Похудеть, конечно. А потом съесть всё самое вкусное, что есть в этом мире, и снова набрать!

— Месяц в иранской пустыне или год в Антарктиде?

— Год в Антарктиде. Холодное мне всё-таки ближе. Ведь, если что, там всегда можно согреться. В пустыне же от жары никуда не скрыться. Работая в арабской стране, поняла, что c высокими температурами бороться гораздо труднее.

— Прыжок с тарзанки в пропасть или со скалы в воду?

— Второе.

— Съесть тарелку живых личинок или провести час в комнате, полной змей?

— Провести час в комнате, полной змей. Я их не боюсь.

— Покорить высочайший пик мира Эверест или спуститься на глубочайшую точку Земли — в Марианскую впадину?

— Однозначно выбрала бы Эверест.

— Быть или не быть в 50 лет такой же красивой, как Меланья Трамп?

— Не быть. В 50 лет нужно быть обаятельной, понимаете? Оставаться весёлой и жизнерадостной — это да. А красивой... Не знаю, такое не всем понравится. Да и сама Меланья — на любителя.

БЛИЦ с Ксенией Шойгу

«Не пустила бы отца на «Гонку героев»

— Я бы согласилась пробежать марафон, если бы…

— Если бы ничего. Просто согласилась бы и всё. Обычно так и происходит.

— Ползая в грязи, девушки порой задумываются о…

— У нас на «Гонке героев» изначально было 70% мужчин и 30% женщин. Потом эта статистика сравнялась. Девушки поняли, какие рядом красивые спортивные ребята. Поэтому начали буквально бежать и ползти за ними. Что касается меня, то я считаю препятствия до конца дистанции. А остальные, наверное, думают, чтобы им кто-то помог. Как бы поэлегантнее проползти.

— Самым красивым телом из тех, что я видела, обладает...

— Моя собака. Правда, он весь такой огромный, чёрный. Тувинская овчарка, очень редкая порода. Чак просто прекрасен!

— Я приму участие в Iron Man и пройду до конца, только если…

— Сейчас одолею половинку в Новой Зеландии. Тогда и решу, бежать ли полный Iron Man.

— Если бы меня выбросило на необитаемый остров без еды, связи и остальных предметов цивилизации, то я бы…

— Умерла. А что здесь ещё поделаешь?

— Больше всего в спорте меня раздражают…

— Те люди, которые его не любят.

— Если бы ваш отец, Сергей Шойгу, принял участие в «Гонке героев», то вам пришлось бы…

— Не пустить его туда, бежать вместе с ним, держать за руки участниц, которые хотели бы с ним сфотографироваться. Здесь очень много разных вариантов. С ходу и не выбрать.

— Можете ли вы предположить, что это действительно когда-либо произойдёт?

— Я уверена, что в спортивной сфере сейчас он сконцентрирован на участии в Ночной хоккейной лиге. Поэтому между тренировками и основной занятостью у него попросту не хватит времени, чтобы поучаствовать ещё и в «Гонке героев». Но надеюсь, что однажды он откроет для себя подобное мероприятие.