ЧМ по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году

Короткая ссылка
Чемпионат мира по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году, заявила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на пресс-конференции.
ЧМ по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году
  • © pixabay.com

«Я хотела поблагодарить Международную федерацию по забегам с препятствиями, потому что достигнуты финальные договорённости», — сообщила она.

По еë словам, соревнования будут проходить в пяти категориях. Шойгу выразила уверенность, что Россия подготовит большое количество интересных трасс.

Со своей стороны, глава Международной федерации забегов с препятствиями Ян Адамсон отметил, что в течение нескольких лет были попытки получить олимпийское признание.

«Нужно поставить несколько критериев. Я считаю, что представители России продвинулись в этом направлении», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане наградили спортсменов за успехи на международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить