ЧМ по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году

Чемпионат мира по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году, заявила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на пресс-конференции.

«Я хотела поблагодарить Международную федерацию по забегам с препятствиями, потому что достигнуты финальные договорённости», — сообщила она.

По еë словам, соревнования будут проходить в пяти категориях. Шойгу выразила уверенность, что Россия подготовит большое количество интересных трасс.

Со своей стороны, глава Международной федерации забегов с препятствиями Ян Адамсон отметил, что в течение нескольких лет были попытки получить олимпийское признание.

«Нужно поставить несколько критериев. Я считаю, что представители России продвинулись в этом направлении», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане наградили спортсменов за успехи на международных соревнованиях.