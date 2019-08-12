В Татарстане наградили спортсменов за успехи на международных соревнованиях

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил спортсменов, ставших победителями и призёрами международных соревнований, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Каждая победа спортсмена — это победа республики. Это огромный труд спортсменов, наставников, тренеров, команды, а также поддержка наших федераций и спонсоров, потому что спорт требует, кроме организационных моментов, ещё и финансовых ресурсов», — сказал Минниханов.

Он вручил 39 наград. В частности, пловец Александр Красных получил медаль «За доблестный труд», а главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Казань Владимир Алекно — орден Дружбы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Глазове пройдёт хоккейный турнир памяти Сергея Архангельского.