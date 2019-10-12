Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа
- Reuters
Представитель Кении финишировал в забеге, который состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Дистанция же составила 42,2 км.
Отмечается, что марафон не включён в программу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), поэтому достижение Кипчоге не является официальным новым мировым рекордом.
Мировой рекорд также принадлежит Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд на Берлинском марафоне.
Ранее глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике.
HISTORY! pic.twitter.com/qjLfofhL5s— Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019