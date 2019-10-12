Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа

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Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге стал первым атлетом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.
Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа
  • Reuters

Представитель Кении финишировал в забеге, который состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Дистанция же составила 42,2 км.

Отмечается, что марафон не включён в программу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), поэтому достижение Кипчоге не является официальным новым мировым рекордом.

Мировой рекорд также принадлежит Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд на Берлинском марафоне.

Ранее глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике.

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