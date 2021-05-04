Глава Удмуртии не оставил мечту выступить в финале Ironman на Гавайях

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Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов признался, что хотел бы выйти в финал соревнований Ironman.
Глава Удмуртии не оставил мечту выступить в финале Ironman на Гавайях
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я не оставил мечту выйти в финал Ironman. Я очень амбициозный и хочу попасть на чемпионат мира. Не скрою, это будет проще сделать, сменив возрастную категорию на «50+». Пока мне 47. На посту главы региона у меня вряд ли будет время, чтобы попасть в четвёртку в младшей группе. Для этого необходимо преодолевать «железную» дистанцию из девяти часов, а значит, в межсезонье тренироваться минимум по 14—16 часов в неделю, а ближе к началу сезона — по 20—25 часов. При моей работе это невозможно и не является приоритетом. Ведь я занимаюсь триатлоном для здоровья, чтобы иметь возможность переключить голову и быть более эффективным в основной деятельности — управлении республикой», — сказал Бречалов в интервью RT.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Ранее Бречалов высказался о критике в свой адрес.

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