Бречалов — о критике: сидящих на диване с пивом мои тренировки будут только раздражать

Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал о том, как своим примером мотивирует жителей региона заниматься спортом.

«Одних мотивирует, других — наоборот. Если человек и так сидит на диване с пивом и меня критикует, то мои тренировки будут его только раздражать. Но, к счастью, абсолютное большинство это заставляет взглянуть на себя со стороны. Часто пишут, что благодаря мне вышли на зарядку, говорят спасибо. Личный пример — самый короткий путь достижения цели. А я с удовольствием участвую в республиканских стартах наравне с обычными жителями. И кому-то очень приятно обогнать главу Удмуртии. Один парень даже написал в соцсетях «Классный был старт в Воткинске. И да, я сделал Бречалова». Его даже не смутила разница в возрасте, которая составила почти 20 лет», — сказал Бречалов в интервью RT.

Бречалов является главой Удмуртской Республики с 2017 года.

Ранее глава Удмуртии рассказал о своей физической форме.