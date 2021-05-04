Глава Удмуртии — о своей физической форме: за зиму появились лишние килограммы

Глава Удмуртской Республики и председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал о своей нынешней физической форме.

«Если мы берём за основу длинную дистанцию в триатлоне, которым я занимаюсь, то 100 м я сейчас проплываю примерно за 105 секунд, а надо на 10—15 секунд быстрее, пробегаю километр за 5:30—5:40, а 90 км на велосипеде преодолеваю за 2 часа 40 минут. Эти цифры пока далеки от желаемых мной результатов, но этому есть объяснение. Прошедший год выдался для меня сложным, несмотря на локдаун. Но при этом я 20 раз подтягиваюсь, чего не мог сделать со времён учёбы в военном училище. Хотя некоторые коллеги, которых я мотивирую собственным примером, на внутренних соревнованиях делали больше», — рассказал Бречалов в интервью RT.

Также глава Удмуртии ответил на вопрос, повлияла ли зима на его физическое состояние.

«Принципиально нет. Лишние килограммы появились — это естественно, надо же было пережить этот период. Я такой же человек, как и все остальные. Сталкиваюсь с теми же проблемами, что и обычные спортсмены-любители. Поэтому перед ближайшим стартом нужно будет сбросить около 6 кг. Но чувствую себя вполне комфортно. Первый старт 22 мая в Геленджике — Ironstar 113 в составе команды. Анастасия Крапивина будет плыть, я — ехать на велосипеде, а Максим Вылегжанин — бежать. Потому у меня больше ответственности перед ними, а не из-за общего результата, так как ребята со своими этапами справятся. Но в воскресенье я провёл длительную тренировку на станке с хорошим пульсом и остался доволен. Из зимы выхожу в комфортном состоянии», — добавил Бречалов.

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