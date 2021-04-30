В Удмуртии вручат госнаграды более чем 40 медикам

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Более 40 медработников Удмуртии получат награды президента России Владимира Путина за борьбу с COVID-19.
В Удмуртии вручат госнаграды более чем 40 медикам
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Почётные грамоты и благодарности будут вручены врачам, медсёстрам, фельдшерам и врачам скорой помощи, заведующим лабораториями.

Среди них главврач Республиканской инфекционной клинической больницы Игорь Дьяченко, главврач станции скорой медицинской помощи Олег Прузан, главный внештатный инфекционист Минздрава Удмуртии Марина Петренко.

Награды вручат 20 июня, когда будет отмечаться День медицинского работника.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с Nation News поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

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