«Он больше не будет назначаться на матчи»: что известно о пожизненном отстранении Вилкова от судейства

Нижегородский арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранён от работы. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. По его словам, это связано с резонансными ошибками подчинённого. Сам рефери отметил, что узнал о жёстких санкиях из интернета, и рассказал о желании поговорить с начальником «по-мужски». В начале ноября 2020-го Вилков уже был дисквалифицирован до конца года за введение в заблуждение членов комитета КДК РФС.

«Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски»

Информация о том, что Михаил Вилков больше не будет обслуживать матчи, появилась ещё в воскресенье. По данным СМИ, инициатором данного решения стал лично глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В понедельник функционер подтвердил, что это действительно так.

«Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять игр в прошлом году я говорил, что утрата доверия — очень серьёзная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьёзные ошибки, которые позволили бы вновь использовать данную формулировку в отношении него. С самими Михаилом я отстранение не обсуждал», — приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт».

По мнению главы судейского комитета, произошедшее должно послужить сигналом для остальных рефери и помочь им осознать, что от них требуются прежде всего профессиональные качества, а «не игры вокруг игры».

«Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую они должны делать. По итогам первой части сезона были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Возникли вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится — это высокопрофессиональный судья с большим опытом, его ошибки становятся резонансными», — добавил Хачатурянц.

Также руководитель объявил о как минимум двухматчевой дисквалификации Кирилла Левникова за то, что тот не отразил в протоколе факт появления в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины в преддверии московского дерби со «Спартаком».

Для Вилкова решение начальника явно стало неприятным сюрпризом. Он признался, что ранее ничего не слышал о своём отстранении от работы.

«Узнал из интернета. После этого позвонил в приёмную Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски. Разговаривал с Виктором Кашшаи (глава департамента судейства РФС. — RT), он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», — приводит слова арбитра «Чемпионат».

В ответ Хачатурянц подчеркнул, что встречаться с подчинённым пока не планирует и что разговаривать им не о чем. Впрочем, по информации «РБ-Спорт», глава судейского комитета всё же согласился увидеться с Вилковым.

«Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства»

Подом для таких мер руководства судейского корпуса послужила работа Вилкова на матче 26-го тура «Локомотив» — «Ростов», в котором он принял как минимум два спорных решения. Сначала судья показал вторую жёлтую карточку полузащитнику южан Армину Гиговичу за удар Рифата Жемалетдинова локтем в лицо, хотя на повторе показалась, что борьба была обоюдной. Затем назначил пенальти в ворота подопечных Валерия Карпина после неоднозначного фола Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. Возникло ощущение, что поляк сам зацепился за ногу защитника. В итоге железнодорожники разгромили соперника (4:1) и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Данные ошибки стали далеко не первыми для Вилкова в текущем сезоне. Так, после встречи между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) работой арбитра остались крайне недовольны в Башкирии. Председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов даже призвал проверить арбитра на детекторе лжи.

«То, как работал Вилков, отвратительно. Это в разы хуже, чем Василий Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если произойдёт хотя бы ещё одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

Но наиболее громкий скандал разразился после встречи 11-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1). У казанцев серьёзное недовольство вызвало решение судьи назначить пенальти в их ворота в конце первого тайма, который реализовал Реми Кабелла.

Судья остановил игру для просмотра повтора только спустя полторы минуты после игры Ильи Самошникова рукой в собственной штрафной. Тем самым рефери нарушил протокол об использовании VAR, поскольку до того успел зафиксировать фол на Джордже Деспотовиче и показать жёлтую карточку Мураду Мусаеву. В руководстве «Рубина» даже говорили о переигровке встречи.

«Согласно протоколу VAR, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола, и таким образом момент был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш футболист ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошёл смотреть VAR и назначил пенальти», — отмечал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

На заседании КДК РФС судья из Нижнего Новгорода действительно заявил, что из-за удара по катящемуся мячу не засчитал его ввод в игру. Но позже арбитр признался, что намеренно ввёл членов комитета в заблуждение с целью избежать наказания. В итоге в начале ноября Вилков был отстранён от судейства до конца года.

Но в 2021-м арбитр вместе с коллегами начал подготовку ко второй части сезона. По словам рефери, он ещё в декабре знал, что возобновит работу.

«Чувствую себя хорошо. Отдохнувшим, набравшимся сил, подготовившимся к сезону. Нормативы все сдал. В декабре, после завершения первой части чемпионата позвонил Кашшаи, сказал серьёзно готовиться. Сказал, что я нужен ему. В принципе предполагал, что наказание не должно затянуться надолго. Поэтому был готов», — признавался судья в интервью Sport24.

При этом 41-летний Вилков является — достаточно опытный арбитр. Первый матч в Премьер-лиге он провёл ещё в мае 2010-го. С тех пор он обслужил 174 встречи высшей лиги. Также Михаил достаточно быстро обрёл статус арбитра ФИФА, но назначения на международные игры получал не слишком часто.

Провал Еськова на детекторе лжи и отстранения за низкие оценки

При этом данное отстранение стало далеко не первым в российском судейском корпусе по ходу текущего сезона. Заняв свой пост, Хачатурянц не боялся принимать жёсткие решения. В августе прошлого года проверку на полиграфе не прошёл другой опытный арбитр Алексей Еськов, после чего ему пришлось завершить карьеру.

А в январе руководитель судейского комитета отстранил от работы Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина, которые по итогам первой части сезона имели самые низкие оценки. Вместо них список судей РПЛ пополнили молодые Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков. Наконец, ещё в ноябре до конца года лишился возможности обслуживать матчи самый опытный отечественный арбитр Владислав Безбородов за ошибки, допущенные в игре «Краснодар» — «Спартак».

Однако в предыдущих случаях Хачатурянц всё же действовал мягче и оставлял провинившимся возможность для исправления, как в случае с самим Вилковым, который в январе вернулся к работе. Тем более он не допускал столь жёстких заявлений в адрес подчинённых.

Возможно, такие действия руководителя, как он и говорил, нацелены на других подчинённых, и тем самым он рассчитывает снизить количество ошибок в концовке сезона, когда цена каждой помарки будет особенно высока.