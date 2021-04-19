«Он больше не будет назначаться на матчи»: что известно о пожизненном отстранении Вилкова от судейства

Короткая ссылка
Борислав Головин
Нижегородский арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранён от работы. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. По его словам, это связано с резонансными ошибками подчинённого. Сам рефери отметил, что узнал о жёстких санкиях из интернета, и рассказал о желании поговорить с начальником «по-мужски». В начале ноября 2020-го Вилков уже был дисквалифицирован до конца года за введение в заблуждение членов комитета КДК РФС.
«Он больше не будет назначаться на матчи»: что известно о пожизненном отстранении Вилкова от судейства
  • РИА Новости

«Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски»

Информация о том, что Михаил Вилков больше не будет обслуживать матчи, появилась ещё в воскресенье. По данным СМИ, инициатором данного решения стал лично глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В понедельник функционер подтвердил, что это действительно так.

«Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять игр в прошлом году я говорил, что утрата доверия — очень серьёзная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьёзные ошибки, которые позволили бы вновь использовать данную формулировку в отношении него. С самими Михаилом я отстранение не обсуждал», — приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт».

По мнению главы судейского комитета, произошедшее должно послужить сигналом для остальных рефери и помочь им осознать, что от них требуются прежде всего профессиональные качества, а «не игры вокруг игры».

«Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую они должны делать. По итогам первой части сезона были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Возникли вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится — это высокопрофессиональный судья с большим опытом, его ошибки становятся резонансными», — добавил Хачатурянц.

Также руководитель объявил о как минимум двухматчевой дисквалификации Кирилла Левникова за то, что тот не отразил в протоколе факт появления в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины в преддверии московского дерби со «Спартаком».

Для Вилкова решение начальника явно стало неприятным сюрпризом. Он признался, что ранее ничего не слышал о своём отстранении от работы.

«Узнал из интернета. После этого позвонил в приёмную Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски. Разговаривал с Виктором Кашшаи (глава департамента судейства РФС. — RT), он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», — приводит слова арбитра «Чемпионат».

В ответ Хачатурянц подчеркнул, что встречаться с подчинённым пока не планирует и что разговаривать им не о чем. Впрочем, по информации «РБ-Спорт», глава судейского комитета всё же согласился увидеться с Вилковым.

«Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства»

Подом для таких мер руководства судейского корпуса послужила работа Вилкова на матче 26-го тура «Локомотив» — «Ростов», в котором он принял как минимум два спорных решения. Сначала судья показал вторую жёлтую карточку полузащитнику южан Армину Гиговичу за удар Рифата Жемалетдинова локтем в лицо, хотя на повторе показалась, что борьба была обоюдной. Затем назначил пенальти в ворота подопечных Валерия Карпина после неоднозначного фола Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. Возникло ощущение, что поляк сам зацепился за ногу защитника. В итоге железнодорожники разгромили соперника (4:1) и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Данные ошибки стали далеко не первыми для Вилкова в текущем сезоне. Так, после встречи между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) работой арбитра остались крайне недовольны в Башкирии. Председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов даже призвал проверить арбитра на детекторе лжи.

«То, как работал Вилков, отвратительно. Это в разы хуже, чем Василий Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если произойдёт хотя бы ещё одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

Но наиболее громкий скандал разразился после встречи 11-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1). У казанцев серьёзное недовольство вызвало решение судьи назначить пенальти в их ворота в конце первого тайма, который реализовал Реми Кабелла.

Судья остановил игру для просмотра повтора только спустя полторы минуты после игры Ильи Самошникова рукой в собственной штрафной. Тем самым рефери нарушил протокол об использовании VAR, поскольку до того успел зафиксировать фол на Джордже Деспотовиче и показать жёлтую карточку Мураду Мусаеву. В руководстве «Рубина» даже говорили о переигровке встречи.

«Согласно протоколу VAR, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола, и таким образом момент был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш футболист ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошёл смотреть VAR и назначил пенальти», — отмечал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

На заседании КДК РФС судья из Нижнего Новгорода действительно заявил, что из-за удара по катящемуся мячу не засчитал его ввод в игру. Но позже арбитр признался, что намеренно ввёл членов комитета в заблуждение с целью избежать наказания. В итоге в начале ноября Вилков был отстранён от судейства до конца года.

Но в 2021-м арбитр вместе с коллегами начал подготовку ко второй части сезона. По словам рефери, он ещё в декабре знал, что возобновит работу. 

«Чувствую себя хорошо. Отдохнувшим, набравшимся сил, подготовившимся к сезону. Нормативы все сдал. В декабре, после завершения первой части чемпионата позвонил Кашшаи, сказал серьёзно готовиться. Сказал, что я нужен ему. В принципе предполагал, что наказание не должно затянуться надолго. Поэтому был готов», — признавался судья в интервью Sport24.

При этом 41-летний Вилков является — достаточно опытный арбитр. Первый матч в Премьер-лиге он провёл ещё в мае 2010-го. С тех пор он обслужил 174 встречи высшей лиги. Также Михаил достаточно быстро обрёл статус арбитра ФИФА, но назначения на международные игры получал не слишком часто.

Провал Еськова на детекторе лжи и отстранения за низкие оценки

При этом данное отстранение стало далеко не первым в российском судейском корпусе по ходу текущего сезона. Заняв свой пост, Хачатурянц не боялся принимать жёсткие решения. В августе прошлого года проверку на полиграфе не прошёл другой опытный арбитр Алексей Еськов, после чего ему пришлось завершить карьеру.

Также по теме
«Посыпался на вопросе, брал ли левые деньги»: что известно о возможном провале судьи Еськова на детекторе лжи
Известный российский футбольный судья Алексей Еськов, отработавший более 150 матчей РПЛ, не прошёл проверку на полиграфе, сообщают...

А в январе руководитель судейского комитета отстранил от работы Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина, которые по итогам первой части сезона имели самые низкие оценки. Вместо них список судей РПЛ пополнили молодые Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков. Наконец, ещё в ноябре до конца года лишился возможности обслуживать матчи самый опытный отечественный арбитр Владислав Безбородов за ошибки, допущенные в игре «Краснодар» — «Спартак». 

Однако в предыдущих случаях Хачатурянц всё же действовал мягче и оставлял провинившимся возможность для исправления, как в случае с самим Вилковым, который в январе вернулся к работе. Тем более он не допускал столь жёстких заявлений в адрес подчинённых.

Возможно, такие действия руководителя, как он и говорил, нацелены на других подчинённых, и тем самым он рассчитывает снизить количество ошибок в концовке сезона, когда цена каждой помарки будет особенно высока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить