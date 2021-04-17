Федотов назвал выдуманным пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал. Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В итоге встреча завершилась разгромной победой «Локомотива» со счётом 4:1. Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

Ранее Марко Николич рассказал, что не удовлетворило его в действиях игроков «Локомотива» в матче с «Ростовом».