Федотов назвал выдуманным пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
Федотов назвал выдуманным пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал. Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В итоге встреча завершилась разгромной победой «Локомотива» со счётом 4:1. Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

Ранее Марко Николич рассказал, что не удовлетворило его в действиях игроков «Локомотива» в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить